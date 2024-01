FOTO: Nova cisterna prej kot v enem letu po nesreči

18.1.2024 | 10:40

S slovesnim postrojem gasilcev so počastili prevzem nove cisterne PGD Veliki Trn.

Predsednik PGD Veliki Trn Gregor Sotošek je povedal, da so v manj kot letu dni s pomočjo sponzorjev in krajanov nabavili novo cisterno.

Voznik Branko Klaužar je po prevzemu ključev vozila s sireno počastil veliki trenutek domačih gasilcev.

Nastopili so mladi gasilci. (Foto: M. L.9

Veliki Kamen - Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Kamen je te dni prevzelo novo cisterno. Z njo je nadomestilo cisterno, brez katere je ostalo lani 22. januarja, ko je med vračanjem s posredovanja v dimniškem požaru v Koprivnici zdrsnila z zasnežene ceste in se prevrnila. Takrat je izmed šestih članov posadke eden imel komplicirani zlom desne roke, drugemu je porezalo roko in dobil je močan udarec v nogo. Preostali štirje so dobili udarnine, vendar brez večjih in trajnejših posledic.

Po nesreči je s posredovanjem obrambnega ministra Marjana Šarca in državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Rudija Medveda PGD Veliki Kamen dobilo v začasno uporabo nadomestno cisterno, ki jo je posodila Gasilska zveza Zagorje ob Savi, in sicer gre za cisterno iz sestava PGD Zagorje-mesto. Nadomestno cisterno so na Velikem Kamnu slovesno prevzeli 16. februarja 2023. Takrat sta bila navzoča tudi minister Šarec in državni sekretar Medved, ki sta se udeležila tudi tokratnega slovesnega prevzema nove cisterne PGD Veliki Kamen.

Na tokratni slovesnosti so zbrane nagovorili predsedniki PGD Veliki Kamen, Gasilske zveze Krško in krajevne skupnosti Koprivnica Gregor Sotošek, Sandi Lekše in Damjan Bogovič, župan Mestne občine Krško Janez Kerin ter minister Marjan Šarec. Poudarili so, da so po lanski nesreči cisterne rekordno hitro, v manj kot letu dni, uspeli kupiti novo. Za pomoč so se zahvalili sponzorjem in krajanom, ki so podprli nakup, posebno zahvalo so namenili ministru, ki je ob tej priložnosti pohvalil za hitro ukrepanje državnega sekretarja Rudija Medveda, ter gasilcem iz Zagorja ob Savi, ki so, kot rečeno, posodili svojo cisterno.

Na slovesnosti so PGD Veliki Trn izročile članice domačega aktiva kmečkih žena listino o denarni pomoči aktiva za nakup nove cisterne.

Prireditev so pospremili s sporedom, v katerem so nastopili Rajhenburški oktet in mladi gasilci.

Novo cisterno je blagoslovil župnijski upravitelj župnije Brestanicae in upravitelj župnij Senovo in Koprivnica Tomaž Šojč.

Ključe nove cisterne je prevzel Branko Klaužar, eden od desetih voznikov v PGD Veliki Kamen.

Cisterna je stala 300.000 evrov, denar so zbirali tudi z dobrodelnim koncertom. Gre za vozilo scania P410 XT 4X4, ki ima med opremo rezervoar za 3.000 litrov vode in posodo s 60 litri penila. Moštvo vozila sestavlja poleg voznika še sedem članov.

M. L.

