Na Golobinjeku ogenj zajel vikenda; gorel avto na vozilu avtovleke

18.1.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Dolenja Straža)

Minulo noč ob 00.33 sta na Golobinjeku v mirnopeški občini gorela bivalna vikenda in osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Mirna Peč, Globodol, Jablan in Hmeljčič. V požaru, ki je zajel dva objekta, je bilo poškodovano ostrešje enega in zunanja stena drugega vikenda. Osebno vozilo je bilo uničeno. Gasilci PGD Mirna Peč so bili do jutra na gasilski straži.

Gorel avto na vozilu avtovleke

Ob 20.37 je na Šentjanžu, občina Sevnica, gorelo osebno vozilo na vozilu avtovleke. Gasilci PGD Šentjanž in PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, odklopili akumulator in vozilo pregledali s termovizijsko kamero. Vozilo je uničeno.

Kadilo se je iz avta

Ob 14.37 se je na avtocestnem počivališču Starine-jug, občina Novo mesto, kadilo iz parkiranega osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da se je zaradi pregretja iz motorja izlilo motorno olje in hladilna tekočina. S termo kamero so pregledali vozilo in počistili iztekle motorne tekočine.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, izvod 2 Naprej desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 2. LJUBEN ZGORAJ;

- od 11:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 2, izvod 1. NNO PROSTOZRAČNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, izvod NASELJE TOMŠIČEVA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod OBRTNIŠKA ULICA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJURIJ, izvod GORA DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Slepšek, nizkonapetostno omrežje – Slepšek zgoraj med 10:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Obrežje Kalin, nizkonapetostno omrežje – Slovenska vas P.Z. med 9:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Laze, nizkonapetostno omrežje – Poganka pa med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.