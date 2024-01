Oslabljeni in utrujeni do nove zmage

17.1.2024 | 08:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 16. krogu lige Nova KBM premagali Rogaško z 82:76 (19:22, 43:34, 59:54).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Grbić (Ljubljana), Smrekar (N. Gorica), Misson (Šk. Loka).

* Krka: Planinić 24 (4:5), Hamilton, Stergar 10 (4:4), Cerkvenik 3, Bačvić 8 (4:4), Jurković 12 (4:4), Špan 11 (3:2), Škedelj 10 (2:4), Radovanović 4 (4:4), Bobnar, Smrekar.

* Rogaška: Tabak 12 (3:3), Božak 8, Session 24 (8:14), Čebular 7, Kralj 18 (1:1), Kotnik 2, Colnarić, Močnik, Sivka, Jugovac 5, Sikiraš.

* Prosti meti: Krka 24:27, Rogaška 12:18.

* Met za tri točke: Krka 2:25 (Špan 1, Cerkvenik 1), Rogaška 10:25 (Kralj 5, Božak 2, Tabak, Čebular, Jugovac).

* Osebne napake: Krka 22, Rogaška 28.

* Pet osebnih napak: Škedelj (40.).

Košarkarji Krke, ki je vodilna ekipa na lestvici, in so tokrat igrali brez obeh Američanov, Isaiha Cousinsa in Jairusa Hamiltona, ter Jurija Macure, so bili v dvoboju s predzadnjo Rogaško veliki favorit dvoboja. Tudi zato, ker so v letu 2024 dobili vse tri tekme v domačem prvenstvu.

A uvod tekme v dvorani Leona Štuklja ni potrdil razmerja na razpredelnici. Z izjemo začetnega vodstva z 2:0 so imeli vseskozi tesno prednost gosti, ki je v zadnji minuti prve četrtine narasla na pet točk (17:22).

Z delnim izidom 8:0 je Krka v uvodu druge četrtine ušla na 27:22, a so gostje do 29. točke držali ravnotežje. Pri vodstvu s 40:32 pa se je začela kazati domača zmaga. Po menjavi strani je razlika postala dvomestna, vseeno pa je Rogaška zbrala moči in pri izidu 55:54 je bilo vnovič vse odprto.

A Novomeščani so še enkrat dodali, kolikor je bilo potrebno, za dve novi točki, pa čeprav so imeli danes izjemno težavo z metom za tri točke, saj so v 25 poskusih zadeli vsega dvakrat. S 24 točkami je pri domačih izstopal Darko Planinić, pri Rogaški je Alexander Jordan Session 24 točkam dodal 11 skokov.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Pričakovali smo tako težko tekmo. Ob vseh boleznih in poškodbah smo imeli izredno malo časa za regeneracijo. Vedeli smo, da bomo morali iz sebe iztisniti zadnje atome moči. Zaradi tega je bilo tudi ogromno živčnosti. Čestitam igralcem za zmago, ni bilo lahko. Imeli smo katastrofalen met za tri točke, bolj smo bili sami, bolj smo zgrešili. Pride tudi taka tekma, smo pa dosti solidno opravili z drugimi stvarmi. Na koncu šteje zmaga, kar je v tem napornem ritmu tudi najbolj pomembno.«

Krkaše že v petek, 19. 1., ob 17.00 čaka tekma AdmiralBet ABA lige v Zadru, v Ligi Nova KBM pa bodo naslednjo tekmo igrali v sredo, 24. 1., ko bodo gostovali pri GGD Šenčurju.

Izidi 16. kroga košarkarske lige Nova KBM in lestvica.

* Izidi, 16. krog:

Krka - Rogaška 82:76 (19:22, 43:34, 59:54)

* Lestvica:

1. Krka 16 14 2 1477:1216 30

2. Kansai Helios 15 11 4 1259:1153 26

3. Ilirija 15 9 6 1191:1151 24

4. LTH Castings 15 9 6 1283:1287 24

5. GGD Šenčur 15 8 7 1193:1196 23

6. Šentjur 15 7 8 1164:1250 22

7. ECE Triglav 15 5 10 1117:1164 20

8. Terme Olimia 15 5 10 1262:1314 20

9. Rogaška 16 5 11 1218:1272 20

10. Hopsi Polzela 15 3 12 1198:1353 18

* Opomba: Tekma med Ilirijo in Rogaško je bila zaradi kršenja pravil registracije igralcev Rogaške registrirana z 20:0 v korist Ilirije

STA; M. K.

