Sprememba namenske rabe zemljišča - Bo sin za trgovino lahko gradil hišo?

17.1.2024 | 14:20

Ludvik Praznik na parceli na hribu za svojim trgovskim kompleksom v Dobruški vasi, kjer bi njegovi potomci radi postavili stanovanjsko hišo. (Foto: L. M.)

Dobruška vas - Praznikovi so znana dolenjska podjetniška družina. Oče Ludvik Praznik je pred tremi desetletji v Dobruški vasi najprej postavil bencinsko črpalko, nato se je lotil izdelave cementnih izdelkov, danes pa se širša družina ukvarja s prodajo gradbenega in kmetijskega materiala (ML center). Vedno so si želeli, da bi za njihovimi gospodarskimi objekti lahko postavili stanovanjsko hišo za otroke – eno ali dve.

Ko so pred nekaj leti želeli to namero uresničiti, pa so naleteli na oviro. Njihove parcele v bregu za poslovnimi objekti kar na enkrat niso bile več namenjene za stanovanjsko gradnjo, ampak za poslovno, pripovedujejo Praznikovi. To naj bi se zgodilo leta 2018 s spremembo Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škocjan, o čemer pa niso vedeli nič.

Podjetnik Ludvik Praznik razočaran, ker naj bi Občina Škocjan spremenila namembnost njegovega zemljišča za trgovino v Dobruški vasi – Občina to odločno zanika – Tudi vodovod do zidanice na Vinjem Vrhu bo kmalu

L. Markelj