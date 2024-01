V bolnišnicah nadaljevanje zdravniške stavke, ki je zdaj še ne zaostrujejo

16.1.2024 | 18:50

Zbor stavkajočih ob začetku stavke v SB Novo mesto (Foto: arhiv DL; M. Ž.)

V bolnišnicah po državi se nadaljuje stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki se je začela v ponedeljek. Stavko spremljajo odpovedi in prenaročanje terminov nenujnih zdravstvenih storitev za posameznike med 18. in 65. letom. O morebitnih dodatnih zaostrovanjih iz bolnišnic za zdaj ne poročajo, a niso izključena.

V zdravstvenih domovih stavkajo na različne načine

Drugi dan zdravniške stavke so informacije o njenem vplivu na delo v zdravstvenih domovih različne. Nekateri zdravstveni domovi svoje paciente obveščajo prek spletnih strani. Iz objav pa je razvidno, da so ponekod spremenili komunikacijo s pacienti, drugje ne izdajajo različnih potrdil, nenujnih receptov, tudi bolniških listov.

V ZD Krško pacienti do zdravnika le osebno

V ZD Krško bolnike sprejemajo le osebno, saj so možnost komunikacije z zdravniki preko elektronskih sporočil in telefonskih klicev za čas stavke onemogočili, je povedala direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič.

Ob klicu v ambulanto tako bolniki zaslišijo telefonski odzivnik, ki jih napoti, naj se v ambulantah med ordinacijskim časom zglasijo osebno ali pokličejo v sprejemno ambulanto. Direktorica je pojasnila, da ob klicu v sprejemno ambulanto zaposleni bolnike triažirajo, torej ugotavljajo, kdo nujno potrebuje obravnavo in kdo ne, ter jim povedo, naj se v ambulanti oglasijo osebno.

V ZD Krško sicer stavkajo vsi zdravniki, a sprejmejo vse bolnike, ki v ambulanto pridejo osebno, pa je povedala predstavnica Fidesa v ZD Krško Janja Ojsteršek. Dodala je, da so komunikacijo po telefonu in elektronski pošti omejili, ker "motijo zdravniško delo in oskrbo, ker je administrativnih obremenitev potem toliko, da je kakovost obravnave bolnikov zaradi tega motena".

Pojasnila je, da zdravniki obravnavajo vse bolnike, tudi nenujne, a da je večina bolnikov pri njih nujnih. Ob tem v ZD Krško zaenkrat še ne izvajajo popolne administrativne blokade, torej izdajajo tudi napotnice za kontrolne preglede in recepte za kronična stanja. "Zdravniki so na svojih delovnih mestih in dejansko smo vsi še bolj obremenjeni kot pa sicer," je dodala.

Ojsterškova meni, da je obvezna prisotnost v ambulanti pozitivna stvar, saj nekatere bolnike, ki bi sicer le poklicali, prisili k fizičnem obisku ambulante. "Za kronične bolnike je zaželeno, da vsaj enkrat letno pridejo k zdravniku ali vsaj v ambulanto, da opravijo pregled," je pojasnila.

Zdravstveni domovi paciente obveščajo tudi prek spletni strani

Nekateri zdravstveni domovi paciente o spremembah dela zaradi stavke sicer obveščajo tudi prek spletnih strani. Ponekod zgolj z objavo izjave o minimumu delovnega procesa, torej splošno obvestilo, da zdravniki tudi v času stavke opravljajo tiste storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v hudo okvaro zdravja ali smrt. Opravljajo nujno medicinsko pomoč, vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter starejše od 65 let, zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb, zastrupitev, kroničnih bolezni, obravnavo nosečnic in porodnic ter onkoloških bolnikov.

