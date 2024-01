V Krki prvi težji električni tovornjak

16.1.2024 | 18:20

Fotografije: Krka d.d.

Novo mesto - V Krki so za prevoz izdelkov kot prvi v Sloveniji začeli uporabljati električni tovornjak za težji tovor. Tako nadaljujejo izvajanje dolgoročnega načrta razvoja trajnostne mobilnosti in skrbijo za okolje, sporočajo iz podjetja.

Z najnovejšo pridobitvijo Krkinega voznega parka električnih vozil postavljajo nov standard za prihodnost - v Sloveniji prvo električno tovorno vozilo skupaj s tovorom tehta več kot 12 ton. Električno energijo bo uporabljal za vožnjo in vzdrževanje natančno predpisanega temperaturnega režima v tovornem prostoru. Z njim bo Krka po Sloveniji razvažala svoje izdelke.

Andrej Lukan, namestnik direktorja Oskrbne verige za področje logistike, je povedal: »Nakup električnega tovornjaka za nas pomeni pomemben korak k uporabi okoljsko najustreznejših težkih tovornih vozil. V Krki smo še dodatno dokazali, da kot okolju prijazno podjetje uvajamo sodobno tehnologijo tudi na področju logistike. Smo prvi v Sloveniji, ki smo kot končni uporabnik registrirali težji električni tovornjak za prevoz izdelkov. Z njim bomo prispevali k čistejšemu okolju in dali smernice za podobna podjetja v Sloveniji. V prihodnje bo naš razvoj usmerjen k najnovejši tehnologiji in okolju prijaznim vozilom, ki bodo primerna za dostavo večjih količin izdelkov na daljših razdaljah.«

Prvi težji električni tovornjak za prevoz izdelkov v Sloveniji bo upravljal Krkin voznik Štefan Hočevar: »Vesel sem, da je Krka lastnica prvega težjega električnega tovornjaka za prevoz izdelkov pri nas. Električni tovornjak je prijazen do okolja, vožnja pa je prijetna in lahkotna ter zaradi manjšega hrupa prijaznejša zame in za druge udeležence v prometu.«

Električni tovornjak bo na leto prevozil več kot 50 tisoč kilometrov in v tem času privarčeval več kot 15 tisoč litrov goriva. Toliko ga skupaj porabi 10 povprečnih slovenskih voznikov osebnega vozila, za primerjavo navajajo v Krki.

Tovornjak enake kategorije, ki deluje na fosilna goriva, bi ustvaril več kot 40 ton CO 2 . Da bi izničili negativni učinek, bi bilo treba posaditi 2600 dreves, še dodajajo v sporočilu za javnost.

M. K.