Mobi ima, vozniške pa ne. Zdaj je tudi brez kombija.

16.1.2024 | 10:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti so med izvajanjem poostrenega nadzora v Novem mestu včeraj okoli 8.30 ustavili voznika kombija, ki je med vožnjo uporabljal mobilni telefon. Med postopkom so ugotovili, da 41-letnik poleg tega tudi nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Mercedes-benz vito so mu zasegli, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V prevrnjenem avtu lažje poškodovana

Okoli devetih dopoldne se je zgodila prometna nesreča na cesti v Srednjih Laknicah. Policisti so ugotovili, da je 71-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila (fotografija tukaj). Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo izdali plačilni nalog.

Izsledili pijanega pobeglega povzročitelja nesreče

Trebanjski policisti so bili nekaj pred 15. uro obveščeni o prometni nesreči v Štefanu, kjer je voznik osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja. 55-letnega pobeglega voznika so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola. Odredili so mu tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nad rezervoarje in zidanico

V Komarni vasi je med 12. 1. in 15. 1. nekdo iz rezervoarjev dveh delovnih strojev iztočil okoli 300 litrov goriva.

Na Pahi je v noči na ponedeljek nekdo skozi vrata vlomil v zidanico. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Laze, Bizeljsko, Bukošek, Brezje pri Veliki Dolini, Obrežje) prijeli 28 državljanov Sirije in na območju PP Metlika (Drašiči) 15 državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 54. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 180 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vloma, ponarejanja denarja in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.