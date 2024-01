FOTO: Gasilci reševali iz pločevine; v avtu zaklenjen otrok

15.1.2024 | 18:20

Jutranja nesreča pri Dolenjih Laknicah (Foto: PGD Mokronog)

Danes ob 9.07 je na cesti v bližini naselja Dolenje Laknice, občina Mokronog–Trebelno, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ujeto osebo iz vozila, poškodovani osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP, pomagali pri prenosu do reševalnega vozila in vozilo postavili na rob ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V avtu zaklenjen otrok

Ob 15.54 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s strokovnim posegom odprli vrata osebnega vozila, v katerem se je nahajal otrok.

M. K.