SDS zahteva nujno seje komisije DZ za peticije o romski problematiki

15.1.2024 | 19:00

Policija v romskem naselju (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - V SDS zahtevajo sklic nujne seje komisije DZ za peticije o varnostni problematiki v občinah jugovzhodne Slovenije. Po njihovih navedbah namreč več dolenjskih občin izraža zaskrbljenost zaradi naraščajoče stopnje kriminala in nasilja. Komisiji med drugim predlagajo, da vlado pozove k pripravi zakonodajnih sprememb za reševanje romskih vprašanj.

Zahteva za sklic nujne seje komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti med drugim sledi pismu občanov občine Šentjernej, ki na "različne načine izražajo zaskrbljenost glede naraščajoče stopnje kriminala in nasilja, vključno s šolskim okoljem, kjer so priča primerom nasilja, ki ga izvajajo Romi", so zapisali v SDS.

Omenjena problematika pa se nanaša tudi na več drugih dolenjskih občin, ki se vsakodnevno soočajo s podobnimi težavami, so navedli. "V omenjenih občinah se pogosto pojavljajo številna kazniva dejanja, vključno s krajo, prekrški zoper javni red in mir in prometnimi prekrški," so poudarili.

Nadalje pa so v SDS izpostavili še izostajanje od pouka otrok iz romskih družin, kar povečuje tveganje za brezposelnost in socialno revščino. Kot so še zapisali v zahtevi za sklic seje, občani izpostavljajo tudi težave pri varovanju pridelkov s polj ter krajo živine, kar po njihovih navedbah predstavlja resno grožnjo kmetijskemu resorju.

V največji opozicijski stranki so ob tem spomnili, da je skupina 11 županj in županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavja v DZ s podpisi volivcev vložili sveženj štirih zakonov, s katerimi so predlagali ureditev razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Koalicija je predlagane spremembe zavrnila, neuresničen pa ostaja tudi sklep odbora DZ za delo, naj vlada do konca leta 2023 pripravi zakonske spremembe, ki bodo ustrezno in učinkovito naslovile romska vprašanja, zlasti z vidika vključevanja Romov v družbo in krepitve družbene odgovornosti posameznika, so opozorili.

V SDS so tako v zahtevi za sklic nujne seje izrazili pričakovanje, da bosta vlada in vladna koalicija odločneje ukrepali pri reševanju romskih vprašanj. Članom komisije DZ, ki jo sicer vodi njihova poslanka Eva Irgl, tako predlagajo, da vlado pozove k pripravi podrobnega poročila o dosedanjem delu in seznanitvi z načrtom medresorske delovne skupine za obravnavo romske problematike. Prav tako predlagajo, da vlada uresniči sklep odbora DZ za delo in pripravi zakonodajne spremembe za reševanje romskih vprašanj.

STA; M. K.