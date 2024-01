Potapljaška sezona uradno odprta

15.1.2024 | 17:20

Udeležence potopa je Rudolfov splav odpeljal do Šmihelskega mosta. (Foto: Martin Uršič)

Novo mesto - Potapljaška sezona je odprta tudi uradno. Slovenski potapljači so jo tradicionalno odprli s srečanjem v Novem mestu na Loki, kjer imajo svoj domicil potapljači Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto.

V soboto se je pred njihovimi novimi klubskimi prostori pod Julijino brvjo zbralo šestdeset potapljačev iz devetih slovenskih klubov in iz Karlovca. Le sedem stopinj mrzla voda in slaba vidljivost je večino prepričala, da so ostali na kopnem, sedemnajst junakov pa se je zapeljalo s splavom do mosta, kjer so se potopili in pod vodo priplavali nazaj do kluba.

Zbor pred novimi klubskimi prostori pod Julijino brvjo (Foto: Tomo Prašnikar)

Tradicija odpiranja potapljaške sezone v reki Krki sega v začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se na pobudo staroste novomeškega potapljanja pokojnega Draga Lesa - Čarlija potapljači Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto 1. januarja 1980 potopili v ledeno mrzlo Krko na Otočcu. Kar nekaj snega je bilo tisto leto za novo leto in tudi precej stopinj pod ničlo, potapljaška oprema pa precej skromnejša, še posebej neoprenske obleke, ki naj bi potapljača ščitile pred mrazom, a so bili tedaj še precej manj elastične in je ob potopu ledeno mrzla voda vdrla vanjo. O pogumnem potopu novomeških potapljačev je poročala tudi TV Ljubljana (danes TV Slovenija) in prispevek uvrstila na sam začetek televizijskega dnevnika.

Vidljivost ni bila najboljša, kar pa nekatere ni motilo. (Foto: Martin Uršič)

Po nekaj letih je takrat tradicija novoletnih potopov v Krko zamrla, novomeški potapljači pa so jo obnovili pred tremi desetletji, a ne 1. januarja, ampak nekaj dni pozneje. Slovenska potapljaška zveza je njihov novoletni potop razglasila tudi za uradno odprtje potapljaške sezone pri nas. Letošnje srečanje je bilo že trideseto zaporedno. Tradicija tokrat ni bila prekinjena niti v času kovida, ko so novomeški potapljači odprtje sezone organizirali v omejenem obsegu v skladu s tedanjimi pravili boja z epidemijo.

I. V.

Galerija