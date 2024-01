V SB Novo mesto stavkajo praktično vsi zdravniki in zobozdravniki, vsi nenujni posegi in pregledi odpovedani

15.1.2024 | 12:10

Zbor stavkajočih v SB Novo mesto (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Bojan Kostić

Novo mesto - V javnih zdravstvenih zavodih po državi se je ob 7. uri začela stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Ob stavki, ki jo spremljajo zbori zaposlenih, iz bolnišnic povečini poročajo o odpovedovanju in prenaročanju nenujnih zdravstvenih storitev.

V novomeški splošni bolnišnici so se po besedah predsednika Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojana Kostića stavkajoči zdravniki in zobozdravniki zjutraj zbrali na stavkovnem zboru, kjer so jim predstavniki Fidesa predstavili razloge za stavko. Nato so odšli na svoja delovna mesta.

Po besedah Kostića bodo zdravniki in zobozdravniki novomeške bolnišnice v času stavke opravljali le nujen obseg del, ki pa še vedno predstavlja velik delež dela zdravnikov in zobozdravnikov. "Vsi nenujni posegi in pregledi pa bodo odpovedani, vse dokler ne bo sklenjen dogovor z vlado", je povedal.

V novomeški bolnišnici sicer po besedah Kostića stavkajo praktično vsi zdravniki in zobozdravniki.

