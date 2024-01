FOTO: Mansarda v ognju; trčil in odkorakal; pijan nad mamo; v kombiju 20 tujcev

15.1.2024 | 11:30

Požar v Zabukovju nad Sevnico (Foto:PGD Sevnica)

Petkova nesreča na AC (Foto: PGD Trebnje)

V petek okoli 18.30 je, kot smo s fotografijami že poročali, zagorelo v stanovanjski hiši v Zabukovju nad Sevnico. Požar, ki je zajel ostrešje in mansardo stanovanjske hiše, so gasilci omejili in pogasili. Poškodovan ni bil nihče, nastala pa je večja premoženjska škoda. Kriminalisti ogledne skupine Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled požarišča in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vzroka požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Pijan v ograjo

V petek okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča pri avtocestnem postajališču Dul v smeri proti Ljubljani, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v varovalno ograjo in zapeljal s ceste. Voznik je po nesreči zapustil vozilo. Policisti so izsledili pobeglega 35-letnika, ki se v nesreči ni poškodoval. Vozil je pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,53 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog v višini 1.520 evrov. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se vozniku motornega vozila izreče tudi 16 kazenskih točk.

19-letnik brez vozniške, verjetno pa zadrogiran

Policisti PP Krško so v petek okoli 14.30 na območju Trške Gore zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volvo R60. Med postopkom so ugotovili, da 19-letnik vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S poldrugim promilom

Policisti PP Krško so včeraj okoli 19. ure v Krškem kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault clio in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 28-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan nad mamo

Policisti PP Novo mesto so v soboto posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Novega mesta, kjer se je pijan 38-letni kršitelj nedostojno vedel do svoje mame, kričal in jo žalil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaščitili so žrtev in osumljencu nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 38-letnega nasilneža bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

V Črešnjicah je med 10. 1. in 12. 1. nekdo s strehe počitniške hiše potrgal bakrene odtočne cevi in s tavino povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Na Šegovi ulici v Novem mestu je v petek zvečer nekdo poskušal skozi vrata vlomiti v stanovanjsko hišo. To mu sicer ni uspelo, povzročil pa je premoženjsko škodo na vratih hiše.

V naselju Hrvaški Brod na območju PP Šentjernej je v noči na soboto neznanec vlomil v gospodarski objekt in iz zamrzovalne skrinje ukradel meso.

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je med 11. 1. in 13. 1. nekdo iz kolesarnice v stanovanjskem bloku odpeljal gorsko kolo znamke Elan bele barve.

V noči na nedeljo je v Metliki neznanec skozi pritlično okno vlomil v hišo, pregledal prostore in ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.900 evrov škode.

V okolici Metlike je med 7. 1. in 14. 1. nekdo vlomil v brunarico in ukradel električni agregat in štiri hranilnike za električno energijo. Lastnika je oškodoval za več kot 2.000 evrov.

V kombiju tihotapil 20 tujcev

Policisti so v petek na območju Metlike prijeli 23-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je v kombiju Mercedes vito bosanskih registrskih oznak prevažal 12 državljanov Turčije, šest državljanov Sirije in dva državljana Iraka. Pridržali so ga in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Policisti so med 12. 1. in 15. 1. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Brezje pri Veliki Dolini, Nova vas pri Mokricah, Jereslavec, Velika Dolina) poleg tega prijeli 104 državljane Sirije, 22 državljanov Afganistana, 14 Maroka, šest državljanov Palestine in Pakistana, pet državljanov Nepala, dva državljana Turčije in Konga, državljana Bangladeša, Somalije in Indije ter na območju PP Metlika (Drašiči) šest državljanov Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 12. 1. in 15. 1. 2024 posredovali v 171. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 525 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 17 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 32. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, nezakonitega lova, zatajitve, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov, iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

