Lisca z novimi pridobitvami še privlačnejša

15.1.2024 | 10:15

Ploščad gostinske terase (Fotografije: Občina Sevnica)

Vodna hiška

Boksi za štirinožne prijatelje

Nova ograja in nove klopi

Nova ploščad

Stopnice s klančino

Sevnica/Lisca - Lisca je priljubljena izletniška in pohodniška točka in Občina Sevnica, kot sporoča, vse od prenosa lastništva Tončkovega doma v letu 2014 sistematično vlaga v cestno-prometno, komunalno, turistično in prostočasno infrastrukturo na širšem območju Lisce. Zadnje pridobitve, izvedene konec leta 2023, so dodatno nagradile ponudbo te destinacije.

Kot navajajo na sevniški občini, je bila osnovna komunalna infrastruktura, torej vodovodno omrežje, rastlinska čistilna naprava in priklop na optično omrežje na Lisci urejena v letih 2012 in 2013. Sledile so postopne ureditve stavbe z obnovo ogrevalnega sistema, vzpostavitvijo naravoslovne učilnice, obnovo pritličnih prostorov z jedilnico, tematsko sobo, točilnim pultom in kuhinjo ter obnovo nastanitvenih prostorov v 1. nadstropju in mansardi.

Projekt »Po Jurkovih poteh« omogočil nove pridobitve

Lani je Občina Sevnica uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Pridobila je 214 tisoč evrov. V sklopu projekta »Po Jurkovih poteh« so bile številne posodobitve izvedene konec lanskega leta, nekatere ureditve pa še potekajo. Pod okriljem projekta poteka tudi razvoj novih digitalnih vsebin za interaktivno predstavitev Lisce in novih doživetij, navajajo na občini.

Ob Tončkovem domu so tako zamenjane betonske plošče na gostinski terasi, ki je tudi na novo osvetljena. Zamenjana je bila ograja na gostinski terasi, dodane so nove lesene klopi, ki so nadomestile najbolj dotrajane kose gostinskega pohištva. Za še prijaznejšo dostopnost do Tončkovega doma oziroma do otroškega in športnega igrišča so bile urejene stopnice, dodana pa je tudi klančina za dostop z vozičkom.

Za Tončkovim domom je urejena nova nadstrešnica za potrebe gostinca, ob nadstrešnici pa je urejena tudi vodna hiška. Gre za tretjo tovrstno brezplačno postajo za vodo, ki pa zaradi nizkih temperatur v zimskih mesecih ne obratuje.

Ob dostopu na ploščad ob Tončkovem domu je na novo urejen ekološki otok.

V naslednjih mesecih bo stekla ureditev novega tobogana na otroškem igrišču, v načrtu pa je tudi postavitev terminala za javno izposojo e-koles.

Z novimi digitalnimi vsebinami bo ponudba na Lisci pridobila pomembno dodano vrednost, kar bo zagotovo prispevalo k povečanju obiska. Lokalna skupnost pa si bo prizadevala, da uspešna zgodba razvoja turističnih potencialov ne bo negativno vplivala na ohranjanje okolja in na počutje prebivalstva, so še zapisali na Občini Sevnica.

M. K.