Oviran promet na dolenjki; danes brez elektrike

15.1.2024 | 07:00

Trenutno (7.00) je zaradi prometne nesreče oviran promet na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zamuda je približno 20 minut.

Dodano ob 9.15:

Na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani so še vedno zastoji.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA, na izvodu MALA SELA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2, izvod 3. SPODAJ DESNO;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS, izvod 3. PROTI VAVTI VASI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRGLEZ, TP MLAKE in TP KUMPOLJE;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GLOBODOL, izvod 1. VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Mladje, nizkonapetostno omrežje – Mladje.

M. K.