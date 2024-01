Na Šmihelski z avtom obstala na tirih, pomagali mimoidoči

14.1.2024 | 18:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes zjutraj ob 5.55 je na Šmihelski cesti v Novem mestu voznica z osebnim vozilom na železniškem prehodu obstala na tirih. Še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto so vozilo potegnili nazaj na cestišče mimoidoči. Gasilci so zavarovali ter pregledali kraj dogodka, poročajo z Uprave za zaščito in reševanje.

M. K.