Knjižnica reči: Potrebujete morda poročno obleko?

14.1.2024 | 17:30

Bojana Medle med predmeti, ki bodo na izposojo v knjižnici reči. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Se zgodi, da kakšno stvar, kakšno napravo, orodje ali strojček potrebujemo samo enkrat ali le na vsakih nekaj let. Lahko si to sposodimo pri sosedih, ki si tega ravno ne želijo, ali pa kupimo in prodamo, kar pa ni vedno najbolj praktična rešitev. Precej bolj praktična pa je izposoja takih stvari v knjižnici reči, ki že deluje v novomeški knjižnici.

Čeprav zbiranje stvari za izposojo še ni končano, pa imajo v knjižnici s svojo novo storitvijo že nekaj izkušenj. Novomeščani so si do zdaj največkrat izposodili šivalni stroj overlock, videoprojektor, akumulatorski vrtalnik, krožno žago, detektor kovin, brusilnik, električni puhalnik za listje, zvočnike in mešalno mizo, okrasne luči in sušilnik sadja.

Kot pravi Bojana Medle, ki vodi knjižnico reči in še vedno tudi zbira stvari zanjo, je izposoja predmetov iz knjižnice reči brezplačna, edini pogoj za izposojo je članstvo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

V Knjižnici Mirana Jarca že deluje knjižnica reči – Sposojajo marsikaj, od hišnih aparatov, orodja in strojčkov do družabnih iger in poročne obleke – Prispevek k trajnostni družbi

I. V.