ŠD SU brez večjih težav, pri Krki se je izkazal Šmaljcelj

14.1.2024 | 08:40

Foto: FB ŠD SU

V nepopolnem desetem krogu 1. SNTL za moške so vse štiri domače ekipe prišle do dveh točk. Tekma med Savinjo I in Muro Soboto I je prestavljena na 10. marec, v preostalih štirih tekmah pa je Kema Murexin s 4:1 premagala Fužinar Inter Diskont, ŠD SU s 4:1 Mengeš, Maribor s 4:2 Krko, do svoje prve zmage pa je v derbiju začelja prišel Kajuh-Slovan, ki je bil s 4:1 boljši od velenjskega Tempa.

Vodilni Savinjčani so morali zaradi reprezentančnih obveznosti Brina Vovka Petrovskega in Mihe Podobnika, ki sta v teh dneh na mladinskem WTT turnirju v Linzu, čaka ju pa še evropsko prvenstvo do 21 let v Skopju in ekipno svetovno prvenstvo v Busanu, štiri tekme preložiti na poznejši termin. Tudi tekmo desetega kroga proti Sobočanom, kljub temu pa so s tekmo manj še vedno na prvem mestu prvenstvene lestvice.

Najbližji zasledovali mladih Savinjčanov ostajajo aktualni državni prvaki, Mariborčani, ki so po zaslugi dveh zmag Tomaža Roudija in eni Matevža Črepnjaka v posamičnih dvobojih ter zmagi dvojice Gregor Komac in Tomaž Roudi, premagali Novomeščane. Za Krko se je z dvema zmagama izkazal Aljaž Šmaljcelj, v ekipi pa sta bila še Denis Pintar in Janez Jedlovčnik.

Pri dveh porazih, dva poraza ob tekmi manj ima še Mura Sobota, ostaja tudi ŠD SU, ki ni imel večjih težav v tekmi z Mengšem. Za goste je do edine zmage proti Marku Gazvodi prišel Aljaž Goltnik, zato pa sta Jure Slatinšek z eno in Uroš Slatinšek z dvema posamičnima zmagama, z Jožkom Omerzelom pa je bil uspešen tudi v dvojicah domači ekipi priborila osmo letošnjo zmago.

V igri za uvrstitev v končnico po zmagi nad Ravenčani ostajajo še vedno Pucončani, ki so do prve zmage v letu 2024 prišli po zaslugi dvojice Tomaž Pelcar in Damjan Zelko v dvojicah ter dveh posamičnih zmagah Pelcarja in eni Zelka. Za goste je bil uspešen le Bojan Pavič, ki je s 3:2 premagal Luko Norčiča. Za Fužinar Inter Diskont sta igrala še Darko Jamšek in Žiga Kristjan Žigon.

Na najboljši možni način je novo leto začel Kajuh-Slovan, ki je s 4:1 premagal Tempo. Za Kodeljevčane je bila to prva zmaga v letošnji sezoni, največ zaslug zanjo pa imata Andraž Novak in Bor Brodnjak. V dvojicah sta po zaostanku dveh nizov v petem le strla odpor Tadeja Voduška in Mihe Kljajiča, med posamezniki pa je Novak vpisal dve zmagi, Brodnjak pa eno. Edino zmago za Velenjčane je priboril Kljajič.

Izidi 10. kroga 1. SNTL za moške: Kema Murexin I – Fužinar Inter Diskont I 4:1, ŠD SU – Mengeš 4:1, Kajuh-Slovan – Tempo 4:1, Maribor – Krka 4:2, Savinja I – Mura Sobota I preloženo na 10. marec.

Vrstni red: 1. Savinja I 18 (tekma manj), 2. Maribor 16, 3. ŠD SU 16, 4. Mura Sobota I 14 (tekma manj), 5. Kema Murexin 12, 6. Fužinar Inter Diskont I 6, 7. Mengeš 6, 8. Krka 6, 9. Kajuh-Slovan 2, 10. Tempo 2.

M. Š.