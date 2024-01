FOTO: Gorelo v elektro omarici

14.1.2024 | 08:20

Požar elektro omarice - več fotografij spodaj v fotogaleriji (Foto: PGD Velika Dolina)

Včeraj ob 15.00 je na Cirniku v občini Brežice zaradi okvare na električni napeljavi gorelo v elektro omarici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velika Dolina so preventivno pregledali prostore in odklopili omarico iz omrežja. Zamenjali so glavno varovalko in naredili začasno napeljavo za najnujnejše porabnike el. energije v hiši.

Nevarne najdbe

Ob 13.01 so v naselju Dedni Dol in pri Starem Gradu v Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, naleteli na italijansko ročno bombo S.I.P.E, kalibra 55 mm, in ročno bombo breda, kaliber 65 mm, repni del nemške minometne mine s potisnim nabojem, kaliber 50 mm in italijanski zažigalni naboj breda, kalibra 12,7 mm. Vse nevarne najdbe sta pirotehnika odstranila in na ustreznem mestu v bližini najdb uničila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Industrijska cona Krško, nizkonapetostno omrežje – JOB (Puntar Srečko) danes predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

