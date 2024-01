Prenova dolenjske železnice: Začelo se je, poti nazaj ni več

13.1.2024 | 17:00

Dvotirna proga v Novem mestu zahteva gradnjo novega mostu, obstoječi most in predor pa sta obsojena na rušenje. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Vlada je 21. decembra sprejela dolgo in težko pričakovani sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo železniške proge od Novega mesta do Ivančne Gorice. Gre za nov pomemben korak na poti do obnove železniške proge, ki vseh 130 let od dokončane gradnje leta 1894 ni doživela nobenih večjih sprememb, nekatere naprave na novomeški postaji v Bršljinu, ki so jih tedaj kupili rabljene iz Postojne, pa še vedno delujejo!

Po besedah Izidorja Jerale z oddelka za prostor na novomeški občini zdaj projekta prenove dolenjske železnice ni mogoče več ustaviti ali dati prednosti kateremu drugemu projektu. »Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge od Novega mesta do Ivančne Gorice je podlaga za naročilo za izdelavo državnega prostorskega načrta in strokovnih podlag. Gre za velik projekt in izdelava tega dokumenta je zahtevna. S tem se začne postopek, s katerim bomo prišli do rešitev, kako bo videti nadgradnja.«

Vlada sprejela dolgo pričakovani sklep o začetku priprave DPN za nadgradnjo železniške proge od Novega mesta do Ivančne Gorice – Novi mostovi, predori, postaje, podvozi … – Potem tudi 130 km/h in od Novega mesta do Ljubljane v 51 minutah

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

I. Vidmar