Z Letom domovine se bodo spomnili 80. obletnice zasedanja SNOS

13.1.2024 | 10:00

Tako je Dolenjski list o črnomaljskem občinskem prazniku poročal leta 1973. (arhiv DL)

Črnomelj/Semič/Metlika - V občini Črnomelj se z nocojšnjim plesnim recitalom Pleši, Brina, ki ga organizira Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, začenjajo dogodki, s katerimi bodo obeležili letošnjo 80. obletnico zasedanja SNOS v Črnomlju. Obletnico bodo obeležili tudi v občinah Semič in Metlika, so sporočili iz črnomaljske občine.

Letos bo namreč minilo 80 let, odkar je v prostorih nekdanjega sokolskega doma, današnjega Kulturnega doma Črnomelj, potekalo 1. zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS).

V občini Črnomelj želijo takratnim dogodkom dati primeren pomen in veljavo, zato so s sklepom občinskega sveta letošnje leto razglasili za Leto domovine. Z njim se želijo "simbolično pokloniti slehernemu prizadevanju naših prednikov v boju za svobodo in narodno samobitnost, prispevati k dviganju našega skupnega zavedanja o neprecenljivi vrednosti svobode in neodvisnosti ter pomembnosti pozitivnega odnosa do lastne domovine", so zapisali.

V okviru Leta domovine 2024 se bo skozi vse leto zvrstilo več dogodkov in različnih prireditev, s katerimi želijo, kot so zapisali na občini, prispevati "k ozaveščanju o pomembnih in prelomnih mejnikih zgodovine, ki nas že desetletja učijo o tem, da ne svoboda ne narodov obstoj nista samoumevna".

Leto domovine 2024 bodo odprli nocoj ob 18. uri v Kulturnem domu Črnomelj, s plesnim recitalom Pleši, Brina.

Od 1. do 3. oktobra 1943 je v Kočevju zasedal Zbor odposlancev slovenskega naroda. Izvolil je 120-članski Slovenski narodnoosvobodilni odbor, ki je postal vrhovni predstavniški in zakonodajni organ Slovencev v osvobodilnem boju.

Odbor je prvič zasedal 19. in 20. februarja 1944 v Črnomlju, kjer se je tudi preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS). Sprejel je deklaracijo o združitvi Slovencev z drugimi narodi Jugoslavije "po načelih narodne enakopravnosti ... svobodno, po svoji lastni volji, na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe, vključno pravico odcepitve", je zapisano na spletni strani Pokrajinskega muzeja Kočevje.

STA; M. K.