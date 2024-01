FOTO: Na AC v ograjo; v Zabukovju gorela mansarda

13.1.2024 | 08:20

Včerajšnja nesreča na AC pri Trebnjem (Foto: PGD Trebnje)

Včeraj ob 15.33 je na avtocesti med priključkoma Trebnje - vzhod in Trebnje - zahod v smeri Ljubljane voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se zaletel v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje motornih tekočin, odklopili akumulator na vozilu ter pomagali policiji. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Gorela mansarda

Ob 18.26 sta v Zabukovju nad Sevnico gorela mansarda in ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica, Zabukovje, Blanca, Trnovec, Poklek in Boštanj so požar pogasili in pregledali objekt. Obveščene so bile pristojne službe. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Sevnica in Zabukovje. O nastali škodi center za obveščanje ne poroča.

M. K.