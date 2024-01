Tradicionalno srečanje upokojenih krkašev

12.1.2024 | 18:30

Foto: Krka d.d.

Otočec - V Krki so ob vstopu v novo leto znova organizirali novoletno srečanje upokojenih sodelavcev. Od skupaj 2381 se jih je v Teniškem centru na Otočcu zbrala dobra polovica. Številni med njimi so bili v podjetju zaposleni vso delovno dobo. Za njihov prispevek k razvoju Krke se jim je zahvalil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, so sporočili iz podjetja.

Krko, ki letos praznuje 70 let, so ustvarile generacije zaposlenih, ''ki so s svojim delom in pripadnostjo postavile trdne temelje, na katerih gradimo še danes,'' so zapisali v sporočilu za javnost in nadaljevali, da ''zato ni naključje, da z upokojenimi sodelavci že desetletja negujemo vezi.'' Letos so se srečanja razveselili še toliko bolj, saj so skupno druženje zaradi pandemije nazadnje organizirali leta 2020. So pa stik z njimi ohranjali z novoletnim darilom, pismom predsednika uprave in interno revijo, ki jo prejemajo vsi Krkini upokojenci.

Posebno pozornost na tokratnem srečanju so namenili 123 krkašicam in krkašem, ki so se upokojili v letu 2023. Od tega so bili 103 iz Krke, d. d, Novo mesto, 20 pa jih je bilo iz Term Krka. V zahvalo za prispevek k razvoju podjetja so prejeli spominsko darilo. Vsi Krkini upokojenci pa so tako kot že vrsto let tudi konec lanskega decembra na domači naslov prejeli priložnostno novoletno darilo – novoletne okraske iz filca, ki so jih izdelali varovanci Varstveno-delovnega centra Novo mesto.

Zbrane je na srečanju nagovoril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, ki je poudaril, da so upokojene krkašice in krkaši dragoceno poglavje Krkine 70-letne zgodbe. ''Pečat, ki ga Krka danes daje Dolenjski, Sloveniji in svetu, je tudi rezultat dela vseh vas – Krkinih upokojenih sodelavk in sodelavcev. Vsi ste prispevali svoje znanje in spretnosti. S Krko ste rasli, z njo ste doživljali vzpone, napredek ter preživljali dobre in zahtevne čase,'' je še povedal. Razveselil jih je z novico, da bo tudi letos vsak upokojeni krkaš v Sloveniji v zahvalo za minulo delo prejel tradicionalno novoletno nagrado v višini 175 evrov neto.

Udeleženci so na Otočcu obujali spomine na delo v Krki in uživali v nastopu dveh plesnih skupin Folklornega društva Kres iz Novega mesta. Tudi tokrat so organizirali avtobusne prevoze na prireditev in domov.

Upokojeni sodelavci so Društvo upokojencev Krka ustanovili leta 2000. Njihovi glavni cilji so druženje, skrb za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja v tretjem življenjskem obdobju, vseživljenjsko učenje in povezanost vseh, ki so soustvarjali Krko.

M. K.