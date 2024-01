Kradli kokoši, petelina in zajce. Z avtom na streho pa zaradi alkohola

12.1.2024 | 11:00

Včerajšnja nasreča pri Bednju (Foto: FB Stanje na cestah v Beli krajini)

Včeraj nekaj po 16. uri se je, kot smo s fotografijama že poročali, zgodila prometna nesreča pri Bednju. Na PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da je 52-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Pri tem se je lažje poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,25 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Pijanega voznika pridržali

Policisti PPP Novo mesto so na Obrežju včeraj okoli 15.30 ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je prekoračil dovoljeno hitrost za 50 km/h. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus. 46-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu odvzeli vozniško dovoljenje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasega vozil

Policisti PP Sevnica so med kontrolo prometa v Boštanju ustavili voznika osebnega avtomobila Opel vectra. 48-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V minuli noči so policisti na avtocesti na območju Smednika kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke BMW romunskih registrskih oznak. 34-letni voznik iz Romunije nima vozniškega dovoljenja, uporabljal je ponarejen dokument. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Na udaru kokoši, petelin in zajci. Pa akumulator.

Na delovišču v Jurni vasi je v noči na četrtek nekdo iz premičnega semaforja ukradel akumulator.

V naselju Breza na območju PP Trebnje je med 10. 1. in 11. 1. neznanec ukradel osem kokoši, petelina in štiri zajce.

Dva tihotapca in migranti; eden v prtljažniku

Nekaj po 19. uri so policisti v Velikem Cerovcu na območju PP Novo mesto kontrolirali voznika osebnega avtomobila Ford kuga litvanskih registrskih oznak. 45-letni državljan Litve je prevažal štiri državljane Turčije in državljana Iraka, enega v prtljažniku vozila. Okoli 21.30 so v Slovenski vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Mazda 3, poljskih registrskih oznak. 53-letni državljan Ukrajine je prevažal dva državljana Turčije. Državljanu Litve in državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazenskima ovadbama ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje) prijeli 14 državljanov Sirije, sedemiz Kitajske, štiri državljane Turčije in državljana Afganistana. Na območju PP Metlika (Drašiči) so prijeli šest državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 57. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 181 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmotno škodo. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, in zasegli avtomobil dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vloma, tatvin in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.