Danes brez elektrike

12.1.2024 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU na izvodu VAS BETONSKI DROG;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST 2 PRI VINICI na izvodu SKS;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC 2 na izvodu ROMI in na izvodu DRENOVEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.30 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND , izvod Stara TP 7.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVO, izvod 6. VAS VRTEC;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA, izvod 7. BLOK 37.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI PAHI 1995;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA 1 1996, TP BUČKA 2 1996.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB, izvod 6. ELEKTRO;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, izvod 4. ČEŠNJEVEK VIKENDI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico na območju TPe Čanje, nizkonapetostno omrežje – Jazbec Čanje med 8:00 in 14:00 uro; področju Brežice z okolico na območju TP Skopice šola, nizkonapetostno omrežje – Smer Brežice desno do št. 33 med 8:30 in 10:00 uro in na območju TP Zgornje Gaberje med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.