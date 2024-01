Dolenjskilist.si in Lokalno.si v letu 2023: Odkrili so nas tudi hekerji

12.1.2024 | 14:00

V spletnem uredništvu Dolenjskega lista si bomo leto 2023 zapomnili tudi po hekerskem napadu na naše vsebine. Takole je nekajdnevni mrk portala duhovito zabeležil Branko Babič.

Streha velodroma v Češči vasi pri Novem mestu, ki je pod težo snega klonila v začetku lanskega leta (saj se še spomnite snega, kajne), je nato še dolgo polnila časopisne in digitalne stolpce. (Foto: zajem zaslonske slike)

Posavje poznano po sadju, od lanskega leta tudi po gigantski toči. (Foto: Meteoinfo)

Težavno sobivanje z Romi čedalje bolj stopa v ospredje. Eden zadnjih in odmevnejših incidentov je iz lanskega septembra, ko sta brata Lopatec iz Dobrave pri Škocjanu (na sliki) čistila jarek Radulje, pa ju je napadla skupina dobruških Romov in jima grozila tudi z orožjem. Ko sta pozneje posredovala policista, so napadli še njiju. (Foto: L. M.)

Loče 5. avgusta lani. (Foto: L. Koršič)

Tercijalski most v Kostanjevici na Krki je vodna ujma v začetku avgusta podrla. (Foto: Živa Šošter)

Učiteljica leta Dolenjske, Posavja, Bele krajine in kočevsko-ribniškega območja Irena Dular (Foto: M. Ž.)

Anja Fir in Zala Pungeršič, finalistka in zmagovalka šova MasterChef Slovenija (Foto: arhiv DL)

Domen Kljun s Pustega Hriba v občini Ribnica je zmagovalec šova Slovenija ima talent. (Foto: POP TV)

Novo mesto - Če na spletnem Dolenjcu povprašate, po čem si bodo zapomnili preteklo leto, bo hekerski napad gotovo visoko na seznamu. Ker smo mrknili za nekaj dni, in če mrkneš – te ni. Kaj zdaj, boš še kdaj? In če boš, v kakšni obliki? Kaj je izgubljenega, kaj bo nazaj pridobljenega?

Ko smo tistega nesrečnega dne, v nedeljo, 12. februarja, obstali in zamrznili v času, smo se (po začetnem šoku) v uredništvu pravzaprav začudeno spraševali in spogledovali – pa kdo za božjo voljo pri zdravi pameti še meni, da je v tiskanih medijih kup denarja, na katerega bi lopnili s hekerskim napadom? K sreči se nam je s pomočjo računalničarjev digitalno obzorje čez dva dni spet odprlo (valentinovo ima od takrat za nas še en pomen) in brez večje praske smo še vedno le klik oddaljeni od bralcev.

DOSEGLI SMO 23 MILIJONOV KLIKOV

Kako nam je to uspelo, precej povesta obelodanjeni preglednici deseterice najbolj branih člankov na obeh portalih, Dolenjskilist.si in Lokalno.si. Ne vsega, veliko pa. Da nas še naprej presune vsaka smrt, da se veliko ukvarjamo s »štempljanjem« na delovnem mestu, z Romi in resničnostnimi šovi, kar je včasih skoraj eno in isto.

Žal je tudi vreme čedalje bolj tisto, ki je zaslužno za veliko branost naših poročil. Na Dolenjskem listu smo tako rekoč iz ure v uro vse poletje spremljali nevihtne oblake in opozarjali pred nevarnostjo, nato pa v sliki in besedi poročali o pustošenjih vetra, dežja in toče, lokalci pa predvsem beležili solidarnostne odzive ljudi. Prvo in drugo je bilo presunljivo.

Tudi drugačna črna kronika vedno močno odmeva in leto 2023 smo že začeli z grozljivo novico iz Radovice, v kateri je 38-letnik s sekiro pokončal svojo mamo in nato sodil še sebi. Dočakali smo sodni epilog družinske tragedije, v kateri je oče v Novem mestu zadavil mater treh otrok, medtem ko sojenje za smrt v streljanju s kalašnikovim v Brezju še poteka. Nekaj je bilo nevsakdanjih tragičnih nesreč; pri Šentjerneju je umrl pilot ultralahkega letala. Tudi s pomočjo naših objav pa vedno pomagamo pri iskanju pogrešanih. Vedno se ne konča srečno, tudi februarja se ni, ko so veslača našli mrtvega v Krki pod Volavškim jezom.

Romska problematika je dolenjski vsakdan. Tudi šolski je postal, z napadi mladoletnikov na dijake novomeškega Šolskega centra. Vanjo se je precej nesrečno vpletel tudi Janez Doltar. Vse bolj se počutijo nemočne v Šentjerneju in Škocjanu, »naučili« pa smo se tudi, da lahko poješ pico in spiješ pivo ter odideš brez plačila, ker te preganjali zaradi »premajhne« škode pač ne bodo.

Da biti učitelj ni več (tako) spoštovan poklic, bi težko rekli po ogromnem zanimanju, ki ga vsako leto požanje akcija Dolenjskega lista ob izboru Naj učitelj. Pa vendarle učiteljev kronično primanjkuje, tudi po naših šolah. Šolniki pa so bili žal na prvih straneh tudi zaradi ovadb zaradi spolnega napada na učenca in zarote molka na šmarješki šoli. Primer smo prvi razkrili v Dolenjcu. Pisali smo tudi o preplahih po naših šolah, ki so vzniknili po množičnem poboju v Srbiji – da je šlo v glavnem »le« za neslane šale, je bila slaba tolažba.

Nismo iskali samo učitelja leta, ampak tudi podjetje leta. In ga našli. To ni bil Revoz, on išče rešitev (po nekaterih informacijah pa tudi novega lastnika) v proizvodnji novega električnega malčka. Ni še čisto gotovo, da mu ga bodo Francozi dodelili, upanje, menda precejšnje, pa ostaja.

Dolenjci smo dobili tudi mlado kmetico leta; v naše kraje sta šla naslova naj družinske zdravnice in naj zobozdravnika. In smo pri zdravstvu – niso brane samo kritike, ampak tudi pohvale, na primer uspeha novomeške ortopedije, na kateri vam zjutraj zamenjajo kolk, popoldne pa ste že doma. Tudi covid je še vedno odmeval, še najbolj zaradi izplačanih t. i. covidnih dodatkov. Upravičeni ali neupravičeni, to je bilo marsikje vprašanje.

Vrednote NOB-ja vedno pridejo v ospredje ob tradicionalnih spominskih druženjih, ko na primer dr. Prunk na Javorovici opozarja, da so se na vrh povzpeli pohlepni in skorumpirani ljudje, drugi zgodovinar s precej podobnim priimkom, dr. Premk, pa na Cviblju zagotavlja, da je pogledov na NOB sicer lahko več, resnica pa ena sama.

Vsako leto pa imamo nekaj nespornih resnic. Vsako leto novih. Namreč, kdo ima najboljša vina, salame, potice. Tudi kruh in podobne dobrote. Prireditve so vedno obiskane, novice pa brane.

KAJ JE V LONCIH IN POSTELJAH

Na obeh portalih je močno odmevala zmaga simpatične mlade Dolenjke Zale Pungeršič v MasterChefu. Kako je nanjo ponosna celotna šmarješka okolica, kaj kuha doma, kako trži svojo medijsko pojavnost (velikokrat v tandemu s še eno udeleženko omenjenega TV-tekmovanja, Belokranjko Anjo Fir, ki je naše bralce tudi zanimala) in zakaj je sploh rada v kuhinji. To je opremila tudi s pomočjo prislužene nagrade, ni pa ji bilo treba na račun svoje prepoznavnosti iskati sorodne duše, ker ima te stvari urejene že od prej. Je pa nevesto iskal Mirnčan Blaž v Poroki na prvi pogled in njegove peripetije smo spremljali lokalci. In tako je, pa ni, pa je, na koncu ni.

Tudi Jerca Legan ni več poročena. Ločitev Novomeščanke je nekaj mesecev lovila pozornost rumenega tiska. Nuša Lesar je postala mamica prvič, Manca Simčič ponovno in novomeški zet Urban Laurenčič spet očka, Nina Pušlar je hvaljena, pa kar koli že stori, Rebeka Dremelj velikokrat grajana, vedno pa brana. Enako velja za Violeto Tomić. Eden zadnjih TV-šovov preteklega leta je naplavil Domna Kljuna, ki pa se še mora dokazati. Kaže mu dobro. Posavska rojakinja Urška Klakočar Zupančič se domov vrača predvsem, ko predstavlja svoje knjige, Jasno Kuljaj imajo pa Dolenjci itak za svojo, pa če pride v Gabrje ali ne, po novem tudi Uroša Slaka, Matjaža Javšnika in Deso Muck že nekaj časa. Nekaj imen iz naših krajev se je pojavilo tudi v zadnji izdaji televizijske kmetije, ki pa je že zaradi lokacije »naša». Še precej jih je, ki imajo svoje privržence na Lokalno.si, tudi Nace Junkar, čeprav pravi, da je zdaj sam in osamljen, omeniti pa moramo vsaj še dva: Martina Goloba in Matica Vidica. Prvi je župnik, drugi pa diakon – in oba strašno priljubljena.

Še ena tema je pri lokalcih vedno dobrodošla, stlačili bi jo lahko v rubriko Gospodinjski nasveti. Od čudežnih vlaknin, ješprenja za hujšanje, koristi smrekovih vršičkov in orehovih listov do nadležnega čiščenja fug, zaviralcev teka, zamrzovanja gob, težav vrtičkarjev in kako hortenzijam spremenimo barvo … Saj vidite, kam pes taco moli, kajne? Sodi bikarboni pa že dolgo zavidamo njeno priljubljenost.

Tako kot že vsa leta pa je splošni zmagovalec na Lokalno.si Dolenjski list. Govorimo seveda o zgodbah iz tiskanega Dolenjca, ki jih (z zamikom sicer) v vpogled ponujamo tudi našim spletnim bralcem, saj jih je veliko, ki svoje sporočilnosti še dolgo ne izgubijo. Če sploh. Naročniki in kupci tiskanega časopisa imajo seveda prednost, da jih v roke dobijo še sveže in vroče. Da so tako zelo brane tudi po tednih in mesecih, pa veliko pove o novinarjih in novinarstvu Dolenjskega lista, kjer smo, s klekljarji ali brez njih, že začeli snovati novo čipko, ki jo bomo zaokrožili ob letu obsorej. Dobrodošli tudi v naš svet ničel in enic.

M. K.