Podjetjem predstavili možnosti vključevanja v jedrske dobavne verige

11.1.2024 | 18:40

Fotografije: GZS Posavska gospodarska zbornica

Krško - GZS Posavska gospodarska zbornica je danes podjetjem predstavila možnosti vključevanja v mednarodne dobavne verige za gradnjo in vzdrževanje jedrskih elektrarn v Evropi, med katerimi je načrtovana gradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Srečanja se je udeležilo več kot 90 udeležencev iz skoraj 50 podjetij.

Kot so sporočili iz zbornice, so srečanje v Informacijskem središču Gena v Vrbini pripravili, ker evropske države, med njimi tudi Slovenija, v naslednjih dveh desetletjih načrtujejo gradnjo več kot 10 novih jedrskih elektrarn. Direktor zbornice Darko Gorišek je ob tem poudaril pomen o odločitvi za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal je spomnila, da je energetska kriza razgalila šibkost Slovenije pri odvisnosti od uvoza energentov. Pri električni energiji ima po njenem odlične priložnosti, da postane energetsko samostojna. "Dolgoročno moramo zgraditi zadostne proizvodne vire v energetiki, ki so zanesljivi in nizkoogljični. Po zaprtju šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj predvidoma leta 2033 lahko to zagotovi le drugi blok jedrske elektrarne," je prepričana Nahtigal.

Generalni direktor družbe Gen Dejan Paravan je poudaril, da so učinkovito vzpostavljene dobavne verige ključen dejavnik uspeha jedrskih novogradenj. "Ta razvojni korak je v Sloveniji nujen za uspešno izvedbo projekta Jek 2, hkrati pa ima mnogo širše razsežnosti. Okrepljena mednarodna dobaviteljska veriga je pomembna za razmah jedrske energetike v Evropi in računamo, da bo čim več slovenskih podjetij prepoznalo odlične poslovne priložnosti in znalo izkoristiti ta val," je dejal.Dobro delujoče dobavne verige so tudi po mnenju državnega sekretarja za nacionalni jedrski program Danijela Levičarja porok za izvedbo projekta znotraj časovnih in finančnih okvirjev. Sodelovanje slovenskih podjetij v dobavnih verigah jedrske industrije po njegovih besedah predstavlja izjemno priložnost za razvoj in rast gospodarstva ter krepitev strokovnega znanja na področju jedrske energije.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvu, turizem in šport Matevž Frangež je poudaril, da je ambicija države, da se gospodarstvo z razvojem tehnologij, proizvodi in storitvami vključi ne le v možno izgradnjo Jeka 2, temveč tudi v priložnosti jedrske renesanse. "Današnji posvet je eden prvih korakov za to, da zgradimo slovenski jedrski industrijski in razvojni ekosistem," je ocenil.

M. K.