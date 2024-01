FOTO: Pri Bednju z avtom na streho; v bloku vonj po plinu

11.1.2024 | 18:20

Nesreča pri Bednju (Fotografiji: FB Stanje na cestah v Beli krajini)

Danes popoldne ob 16.14 se je na cesti v bližini naselja Bedenj, občina Črnomelj, osebno vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, pomagali reševalcem pri prenosu voznika, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom postavili vozilo na kolesa in pomagali vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, sporočajo iz regijskega centra za obveščanje.

V bloku vonj po plinu

Ob 10.54 so v ulici Danila Bučarja v Novem mestu v večstanovanjskem objektu zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je vonj prisoten, vendar meritve niso pokazale prisotnosti povečanih plinov. Preventivno so prezračili prostore.

M. K.