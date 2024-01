Nov primer nasilja - kaj se je dogajalo v DSO Grosuplje?

11.1.2024 | 11:40

Foto: Občina Grosuplje

Z ministrstva za pravosodje so včeraj sporočili, da so prejeli obvestilo o primeru nasilja nad starejšimi v enem od domov za starejše. Pristojne službe ministrstva in kabinet ministra Simona Maljevca, ki so takoj stopili v stik z vodstvom doma, so ugotovili, da je to že ukrepalo. Več je povedala direktorica Doma starejših občanov Grosuplje Metka Velepec Šajn.

Sorodnica udarila stanovalca in dogajanje objavila na družbenem omrežju

»Včeraj popoldne smo bili v DSO Grosuplje obveščeni o nasilnem dogodku in neupravičenem slikovnem snemanju in prikazovanju vsebin zoper enega izmed naših stanovalcev. Sorodnica je v času obiskov vstopila v sobo našega stanovalca, stanovalca udarila in dogajanje predvajala na socialnem omrežju. Naši sodelavci so o tem takoj obvestili vodstvo doma in policijo. Policija je zelo hitro prišla na kraj dogodka in ob prisotnosti vodstva doma opravila postopek, nato je morala obiskovalka dom zapustiti. Sodelavke zdravstvene nege skladno z navodili zdravnice spremljajo počutje stanovalca, z njim sta se pogovorili tudi direktorica in socialna delavka. O dogodku smo obvestili svojce stanovalca in se pogovorili z zaposlenimi in stanovalci. Nad dogodkom smo pretreseni in obsojamo nasilje, ki se je zgodilo. V domu imamo do nasilja ničelno toleranco. Naši sodelavci imajo spoštljiv odnos do stanovalcev in enako pričakujemo tudi od svojcev in sorodnikov naših stanovalcev,« je na spletni strani doma za starejše v Grospuljah zapisala direktorica.

Obvestila jih je oseba, ki je "incident" videla na družbenem omrežju

Na današnji tiskovni konferenci je Velepec Šajn dodala, da jih je nedopustnem dogodku po telefonu obvestil nekdo, ki je posnetek opazil na družbenem omrežju. Kot že rečeno, so takoj reagirali, poklicali policijo in zaščitili stanovalca, ki se počuti dobro in ni poškodovan.

Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič je dodal, da so v domu ustrezno reagirali in preprečili nadaljnje zlorabe. »Kljub temu, da je nasilje v domovih za starejše redko, moramo biti zaradi ničelne tolerance do nasilja ves čas pozorni in sistemsko naslavljati problem nasilja,« je dejal Omladič.

Neke vrste družinski obračun

Marina Tavčar iz društva Srebrna nit je za Svet24TV povedala, da je v »incidentu šlo za neke vrste družinski obračun«, drugi stanovalci ali zaposleni v domu niso bili vpleteni. Po njeni oceni zaradi tega dogodka ni potrebno biti bolj zaskrbljen, kot smo že zaskrbljeni, saj »vemo, da je nasilje nad starejšimi, tako v domovih kot v družinskem okolju, relativno veliko«.

R. T.