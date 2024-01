To so vsebine, ki jih prinaša novi Dolenjski list

11.1.2024 | 11:00

Četrtek je dan za Dolenjski list, ki vam tudi tokrat v branje ponuja zanimive vsebine.

→ Potrebujete šivalni stroj ali puhalnik za listje? Zdaj si ju lahko izposodite v novomeški knjižnici, kjer je zaživela knjižnica reči. Še poročno obleko boste našli tam.

→ Vlada je sprejela dolgo pričakovani sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge od Novega mesta do Ivančne Gorice. Ko bo proga posodobljena bo vlak od Novega mesta do Ljubljane vozil 51 minut, a kdaj bo to?

→ Na Mirno prihaja trgovina Jager

→ V zavodu Re-akcija razočarani, ker je Občina Šentjernej prevzela organizacijo prednovoletnega dogajanja na trgu

→ Prostorska stiska Knjižnice Metlika - Knjige celo na okenskih policah

→ Odbojkarica leta Maša Pucelj: Odbojka je na prvem mestu

→ Trikraljevska koledovanja - Zunaj zvezda in pesem, notri jaslice

→ 80 let od junaškega pohoda: Spomin na Kajuhovo divizijo še kako živ

