Zbudili smo se v mrzlo jutro; kdaj bo mraz popustil?

11.1.2024 | 09:40

Simbolna slika (Foto: arhiv Lokalno.si; V. K.)

Davi smo se zbudili v mrzlo jutro. Povsod, tudi ob morju, so namerili temperature pod ničlo. Kot kaže, je to bilo v večjem delu države najbolj mrzlo jutro te zime. Najnižje temperature so bile izmerjene v Babnem Polju minus 13 in v Novi vasi na Blokah minus 12 stopinj Celzija, je povedal dežurni meteorolog na Arsu Brane Gregorčič.

Ob 7. uri so bile po državi temperature večinoma med minus šest in minus deset stopinjami Celzija. Med drugim so se tudi v spodnjem delu Vipavske doline, kjer je bilo ozračje bolj mirno, temperature spustile do minus pet stopinj. In tudi ob morju so namerili stopinjo ali dve pod ničlo, je izmerjene temperature povzel dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Na višje ležečih območjih sicer davi niso namerili tako zelo nizkih temperatur, saj je v višinah mraz nekoliko popustil. Na Kredarici je bilo ob 7. uri minus 6,6 stopinje. Bo pa v petek na višje ležečih območjih spet nekoliko bolj mrzlo, tudi ob koncu tedna bodo temperature v gorah zimske.

V nižinah bo danes tudi čez dan mrzlo, bo pa sončno. Temperature bodo večinoma okoli ničle, na Primorskem pa od pet do devet stopinj Celzija. Podobno mrzlo bo tudi še v petek in soboto.

Ob začetku vikenda se obeta povsod lepo vreme. V soboto bo namreč povsod jasno, tako ob morju kot v gorah, v nedeljo pa bo Primorska oblačna in ta oblačnost bo iznad Primorske počasi segala tudi proti osrednji Sloveniji. Na vzhodu bo še nekaj sonca, prav tako bo še deloma sončno ob severni meji, je napovedal Gregorčič.

Od nedelje bo mraz popustil in v prihodnjem tednu bodo po napovedih temperature večinoma ves čas nad ničlo. Prve padavine so na vidiku proti sredini prihodnjega tedna, bo pa to po nižinah najverjetneje rahel dež.

Nevarnost plazov v visokogorju, kjer je ponekod kar precej snega, se postopno zmanjšuje. Danes je nevarnost proženja plazov še znatna oz. tretje stopnje, v naslednjih dneh pa bo druge stopnje, je še povedal Gregorčič.

Na Kredarici je snežna odeja debela 270 centimetrov, na Voglu 60, v Ratečah pa slabih 20 centimetrov, kažejo podatki Arsa.

STA; M. K.