Novo nasilje v domu za starejše; primer iz Trebnjega še brez epiloga

10.1.2024 | 18:45

Foto: Freepik

Ministrstvo za solidarno prihodnost je prejelo obvestilo o primeru nasilja nad starejšimi v enem od domov za starejše. Pristojne službe ministrstva in kabinet ministra Simona Maljevca, ki so takoj stopili v stik z vodstvom doma, so ugotovili, da je to že ukrepalo. Primer je namreč takoj predalo pristojnim organom in poskrbelo za zaščito žrtve.

Nasilnega dejanja ni izvajala zaposlena oseba, so dodali na ministrstvu. Po njihovih besedah je žrtev nasilnega dejanja, ki je brez hujših poškodb, oskrbela zdravniška služba in je v dobrem stanju. Na ministrstvu podrobnosti dogodka niso navedli.

Ob tem poudarjajo, da se zavzemajo za ničelno toleranco do nasilja nad starejšimi. V skladu z zakonskimi pristojnostmi so zato že v poletnih mesecih ustanovili delovno skupino za preprečevanje nasilja nad starejšimi, v kateri so strokovnjaki z vseh ključnih področij in predstavniki civilno-družbenih organizacij.

Zelo je odmeval primer nasilja v domu starejših v Trebnjem poleti, ko je mladoletna dijakinja med opravljanjem počitniškega dela izvajala telesno nasilje nad varovanci, posnetke pa nato objavila. Socialna inšpekcija še ni končala nadzora v tem primeru.

STA; M. K.