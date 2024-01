Hrvata prevzela identiteto Slovenca in skušala ogoljufati slovenske banke

10.1.2024 | 18:00

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper dva državljana Hrvaške zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov in poskusa storitve več kaznivih dejanj ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Med preiskavo so ugotovili, da sta osumljenca prevzela identiteto oškodovanega slovenskega državljana z namenom pridobitve premoženjske koristi, z njegovimi osebnimi podatki oziroma njegovo ponarejeno osebno izkaznico pa odprla transakcijski račun v Litvi.

V nadaljevanju sta ponaredila večje število menic osmih slovenskih gospodarskih družb v skupni vrednosti več kot 1,7 milijona evrov in jih po pošti poslala osmim slovenskim bankam. Osumljenca sta kot pošiljatelja in meničnega upnika navedla oškodovanega slovenskega državljana.

Če bi prišlo do unovčitve poslanih menic, bi bil denar nakazan na transakcijski račun v Litvi, osumljenca pa bi pridobila veliko protipravno premoženjsko korist.

M. K.