Stavka večina zdravnikov, delo poteka v omejenem obsegu

9.1.2024 | 13:20

Bojan Kostić

SB Novo mesto

SB Brežice (Fotografije: arhiv DL)

Novo mesto/Brežice - Današnji opozorilni stavki zdravnikov in zobozdravnikov se po ocenah predstavnikov Fidesa pridružuje velika večina zdravnikov po bolnišnicah. Delo v skladu s stavko poteka v omejenem obsegu, nekaj operacij je bilo odpovedanih. Se je pa zgodilo, da se zaradi stavke kakšen bolnik ni udeležil naročenega pregleda.

Glavni razlog za stavko je neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov. Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zaposlenih v zdravstvu, tudi zdravnikov, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.

V novomeški bolnišnici so se po besedah predsednika Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojana Kostića v stavko vključili praktično vsi zdravniki in zdravnice. Stavka poteka tako, da izvajajo minimum delovnega procesa na način, kot to opredeljuje delovna zakonodaja, naročene paciente so o odpovedi posegov pravočasno obvestili. "To pomeni, da pogledamo vsa vročinska stanja, vse poškodbe, nosečnice, mlajše od 18 in starejše od 65 let ter bolnike, ki bi se jim lahko v kratkem času zdravstveno stanje poslabšalo," je povedal.

Stavkajo tudi v Zdravstvenem domu Novo mesto, kjer večjih posebnosti ne beležijo. Po Kostićevih besedah stavka v zdravstvenem domu sicer poteka tako, da ne naročajo bolnikov, tiste, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, pa ustrezno oskrbijo. Obravnavajo tudi naročene bolnike.

Podobno je tudi brežiški bolnišnici, pravi direktorica Anica Hribar, zdravniki sicer solidarno stavkajo, čeprav so vsi zdravniki na delovnih mestih in opravljajo svoje delo. Odpovedanih je bilo šest elektivnih operacij.

Dogovor s Fidesom po oceni ministrice Prevolnik Rupel mogoče doseči v kratkem času

Današnja stavka zdravnikov in zobozdravnikov je sicer po mnenju ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel nepotrebna. Potem ko je vlada v ponedeljek vendarle imenovala pogajalsko skupino, je po besedah ministrice verjetno, da se bodo pogajanja z zdravniškim sindikatom Fides začela že danes. Meni, da je dogovor mogoče doseči v zelo kratkem času.

Kot so potrdili v uradu vlade za komuniciranje, so pogajanja sklicana za danes ob 14. uri.

Ministrica je poudarila, da se vlada sicer želi z zdravniki pogajati v okviru centralnih pogajanj in doseči dogovor o novem zdravstvenem plačnem stebru. Čeprav je stavka pravica zdravnikov in zobozdravnikov, je ta nepotrebna.

Vladna stran si po njenih besedah želi k pogajanjem pristopiti zelo konstruktivno, da ne bi prišlo do zaostrovanja. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides namreč po današnji enodnevni opozorilni stavki s prihodnjim tednom napoveduje začetek stavke do preklica.

"Verjamem, da na obeh straneh premoremo toliko volje in energije, da bomo ta korak naredili in da zaostrovanje ne bo potrebno," je poudarila. Po njenih besedah pogajanja vedno potekajo tako, da je treba nekje popustiti, nekje pridobiti in najti skupno stališče.

Na vprašanje, ali je dogovor mogoče skleniti do prihodnjega tedna, saj je premier Robert Golob pred dnevi zatrdil, da vlada na parcialne dogovore ne bo pristajala, Fides pa ima po drugi strani konkretne zahteve, je odgovorila, da je to vprašanje treba pustiti pogajalski skupini.

"Se pa strinjam, parcialni pristop ni možen," je poudarila in spomnila na pretekle parcialne dogovore, ki da so vodili v neskladja, ta pa so zdaj problem. Zato je k pogajanjem treba pristopiti centralno, enotno in zagotoviti celovit sistem plač v javnem sektorju, je poudarila.

STA; J. K.

