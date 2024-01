Zadrogiran udeležen v nesreči; po avtocesti s hitrostjo 191 km/h

9.1.2024 | 10:50

Simbolna slika (Foto: arhiv; m24)

Včeraj ob 11.30 se je zgodila prometna nesreča v Dolenji vasi pri Krškem, trčili sta dve vozili, eden izmed udeležencev pa je odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so krški policisti 41-voznika osebnega avtomobila Renault clio hrvaških registrskih oznak izsledili v Krškem. Za trčenje je sicer odgovorna 29-letna voznica, ki je odvzela prednost 41-letnemu vozniku. V nesreči ni bil nihče poškodovan, 41-letnemu državljanu Hrvaške pa so policisti zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je bil pozitiven. Odrejen strokovni pregled je odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in privedli v postopek pred pristojno sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določa globo v višini 2.200 evrov in 23 kazenskih točk, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Po avtocesti s hitrostjo 191 km/h

Nekaj pred 15. uro so policisti na avtocesti na območju Čateža ob Savi vozniku mercedesa italijanskih registrskih oznak izmerili hitrost 191 km/h. Na Obrežju so 57-letnega voznika ustavili in mu zaradi kršitve izrekli globo v višini 400 evrov.

Vinjen in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so na območju Griča pri Klevevžu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen C4. Med postopkom so ugotovili, da 38-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,44 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V naselju Potok na območju PP Dolenjske Toplice je med 6. 1. in 8. 1. nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na Hribu pri Orehku je med 7. 1. in 8. 1. neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 5.000 evrov.

V Pangrč Grmu je med 7. 1. in 8. 1. nekdo z dvorišča kmetijskega objekta ukradel 21 vreč koruze v zrnju. Lastnika je oškodoval za 150 evrov.

Na Vidmarjevi ulici v Novem mestu jevčeraj med 16.30 in 21.30 nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase in okno poskušal vlomiti v hišo. To mu ni uspelo, je pa povzročil kodo na vratih in oknu.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče) včeraj prijeli 14 državljanov Sirije, 12 državljanov Maroka, 11 državljanov Afganistana, tri državljane Turčije in državljana Libije. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Miliči) so prijeli pet državljanov Maroka, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 168 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.