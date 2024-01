Pesnica Marjanca Kočevar opozarja: Okradena kar pred domom

9.1.2024 | 18:40

Pred vhodom v stanovanjski blok v Plavi laguni (na desni) je Marjanca Kočevar parkirala svoj avtomobil, ko jo je napadel tat. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Namesto da bi si praznične dni ob božiču in novem letu Marjanca Kočevar iz Novega mesta, pesnica, kulturna ustvarjalka in upokojena učiteljica, zapomnila po čem lepem in prijetnem, ji bodo ti ostali v spominu po enem najhujših dogodkov v njenem življenju: na parkirišču pred domačim blokom v Plavi laguni jo je v avtomobilu napadel neznanec in ji ukradel torbico z vsemi dokumenti in denarjem ter nato pobegnil. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.

»Šele zdaj, ko je od ropa – zame je bil to rop – minilo že kar nekaj dni, je vse skupaj prišlo za mano. Doživela sem tak šok, vznemirjenje in čustveni pretres, da sem postala prestrašena ženska, kar prej nikoli nisem bila. Vsega me je strah, zvečer si ne upam več ven, povsod vidim nevarnost,« vidno vznemirjena pripoveduje Marjanca Kočevar, ki sicer že dve desetletji živi sama.

L. Markelj