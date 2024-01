Posodobitev aplikacije za vodenje registra kmetijskih gospodarstev letos šele februarja

Aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev letos izjemoma ne bo delovala meseca februarja, in ne januarja, kot je bila dosedanja praksa. V tem času na upravnih enotah ne bo mogoče spreminjati podatkov v omenjenem registru.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo v tem času izvedli vsakoletno posodobitev podatkov z informacijami, pridobljenimi iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in z novimi podatki evidence dejanske rabe ter s podatki drugih uradnih evidenc, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo lahko od marca dalje preverjali stanje GERK-ov (grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva) in stanje morebitnih napak v RKG z vnosom identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG oziroma z veljavnim spletnim certifikatom v eRKG, kjer so dostopni tudi vsi grafični kontrolni sloji za leto 2024. O spremembah, nastalih ob posodobitvi podatkov, nosilci ne bodo posebej obveščeni po pošti.

Če je prišlo do sprememb na zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, sprememba dejanske rabe ipd.) ali če nosilci kmetijskih gospodarstev ugotovijo, da meje GERK-ov odstopajo od stanja v naravi, slednjim svetujejo, da se naročijo na upravni enoti za ureditev podatkov. Podatke je potrebno urediti najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.

