Oče izgubil sinčka, na pomoč priskočili policisti: Konec dober, vse dobro

8.1.2024 | 14:20

Na svojem FB profilu so poročilo o iskalni akciji s srečnim koncem na PUNM opremili s pričujočo fotografijo.

''S pestrostjo in nepredvidljivostjo pri svojem delu se policisti srečujemo prav vsak dan,'' so v današnjem sporočilu za javnost, s katerimi nas sicer s Policijske uprave Novo mesto vsakodnevno obveščajo o dnevnih dogodkih, zapisali ob kronologiji pestrega dogajanja minulega konca tedna. Kot že naslov pove, se je (tokrat) vse skupaj srečno končalo, zapis tiskovne predstavnice PU Novo mesto Alenke Drenik Rangus pa v nadaljevanju navajamo v celoti:

''Veliko in preveč je nesreč, žalostnih dogodkov in stisk občanov, za katere želimo, da se ne bi nikoli zgodili. Zato smo toliko bolj veseli, ko naš delovnik zaznamuje kakšna lepa zgodba s srečnim koncem. In eno takih so v soboto spisali policisti PPP Novo mesto in policisti PPIU Novo mesto na mejnem prehodu Obrežje.

Okoli 11. ure je bilo, promet na mejnem prehodu na vstopu v državo je bil gost, na počivališču pri bližnjem bencinskem servisu pa veliko število ljudi in vozil. Do policista PPP Novo mesto je pritekel prestrašen in zaskrbljen moški, in povedal, da se je izgubil njegov sin, da ga s sorodniki že nekaj časa neuspešno iščejo, skrbelo ga je celo, da ga je kdo odpeljal. Otrok naj bi odšel v sanitarije, potem pa ga niso več videli.

O pogrešanem otroku je OKC nemudoma obvestili vse policiste v bližini in vsi so takoj pričeli z intenzivnim iskanjem. Policisti PPIU so pregledali prostore in širšo okolico, potem pa na drugem koncu počivališča opazili prestrašenega otroka. V pogovoru z njim so ugotovili, da gre za pogrešanega dečka in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer ga je že čakal oče.

Policisti pravijo, da so bili priča ganljivemu snidenju očeta in sina. Neizmerno hvaležna sta se ob odhodu močno oklepala drug drugega in dogodka s srečnim koncem gotovo ne bosta kmalu pozabila. Za nas pa je to še ena potrditev, da opravljamo enega najlepših poklicev, pri katerem s svojimi dejanji uresničujemo poslanstvo, ki je pomoč ljudem v stiski.''