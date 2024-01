FOTO: V kombiju natlačenih 21 migrantov, lahko bi se zadušili

V soboto dopoldne je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik kombija Ford transit madžarskih registrskih oznak. Policisti so ugotovili, da 39-letni državljan Gruzije v tovornem delu kombija prevaža 17 državljanov Sirije in štiri državljane Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Tujci so stali nagneteni v zaprtem tovornem delu vozila, v prostoru brez oken in prezračevanja, dolgem 285 cm, širokem 170 cm in visokem 166 cm, danes navajajo na PU Novo mesto. V zaprtem prostoru se niso mogli gibati, izpostavljeni so bili nevarnosti za življenje in zdravje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Državljanu Gruzije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Državljani Sirije in državljani Kitajske so v postopku izrazili namero za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom.

Kazenski zakonik določa, da se tihotapljenje nelegalnih migrantov kaznuje z zaporom od treh do desetih let in denarno kaznijo. Če storilec pri tem koga izpostavi smrtni nevarnosti, pa se kazen (ob denarni) poviša na zapor od treh do petnajstih let, še dodajajo na PU.

Konec tedna še več poskusov

Prav tako v soboto so policisti na območju Brežic ustavili voznika osebnega avtomobila Nissan note. 42-letni državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Ukrajincu so zasegli avtomobil, ga pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Državljani Turčije so izrazili namero za mednarodno zaščito.

Na območju Jesenic na Dolenjskem so v noči na nedeljo kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf nemških registrskih oznak. Romuna, stara 29 let in 25 let, sta prevažala pet državljanov Sirije. Državljanoma Romunije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobil ter privedli k preiskovalnemu sodniku, ostala sta v priporu.

Policisti so poleg vsega omenjenega med 5. 1. in 8. 1. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Kapele, Podgračeno, Jereslavec, Mostec, Šentlernart, Jesenice na Dolenjskem, Ribnica) prijeli še 125 državljanov Sirije, 35 Afganistana, 14 državljanov Rusije in Maroka, 13 državljanov Indije in Turčije, 12 Bangladeša, šest iz Nepala, tri državljane Iraka, dva državljana Tunizije, državljana Šrilanke, Alžirije in Egipta. Na območju PP Metlika (Metlika, Drašiči, Rakovec) so prijeli 23 državljanov Sirije, dva državljana Palestine in državljana Somalije in na območju PP Črnomelj (Dolenjci, Drenovec, Bojanci, Preloka, Žuniči) 17 državljanov Sirije in šest državljanov Maroka.

18-letnik brez vozniške, pihati ni hotel

Policisti PP Krško so v petek popoldne med kontrolo prometa v Leskovcu pri Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Med postopkom so ugotovili, da 18-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Volkswagen golf so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine: odpeljali tudi ovce, dva pa pregnal alarm



Na parkirnem prostoru v Črnomlju je v noči na petek nekdo iz rezervoarjev dveh tovornih vozil iztočil okoli 300 litrov goriva.

Na Hrastu pri Jugorju je v soboto popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Novem mestu je v soboto med 17. in 20. uro, ko so bili stanovalci odsotni, neznanec skozi balkonska vrata vlomil v hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel nakit in ročno uro. Z vlomom in tatvino je povzročil za 2.200 evrov škode.

Konec tedna je v Zagradu na območju Škocjana nekdo iz odprtega kmetijskega objekta odpeljal štiri ovce.

Sinoči okoli 22.30 sta na Krallovi ulici v Novem mestu dva neznanca poskušala skozi vrata vlomiti v hišo. Ob poskusu vloma se je sprožil alarm in storilca pregnal. Policisti ju še iščejo in preverjajo vse okoliščine kaznivega dejanja.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 5. 1. in 8. 1. 2024 posredovali v 184. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 513 klicev. Obravnavali so 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila štirim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 33. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

