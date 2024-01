Bazna postaja v zvoniku cerkve?

8.1.2024 | 10:30

Valvasorjeva knjižnica Krško z zvonikom kapucinske cerkve v ozadju (Foto: arhiv DL; B. B.)

Krško - Zaradi morebitnega sevanja bazne postaje v zvoniku kapucinske cerkve zaskrbljeni stanovalci starega mestnega jedra, obiskovalci Valvasorjeve knjižnice in starši otrok, ki obiskujejo vrtec

Na zadnji seji občinskega sveta Mestne občine Krško v starem letu je bilo v ospredju sprejemanje proračunov za leti 2024 in 2025, ki so ju svetniki po maratonski razpravi srečno spravili pod streho, že pred tem pa so, kot je v navadi, nanizali cel kup vprašanj in pobud.

Boštjan Pirc (SLS) je povedal, da so na svetu zavoda Valvasorjeve knjižnice obravnavali informacijo, da želi Telekom postaviti bazno postajo v zvoniku kapucinske cerkve. O tem vodstvo knjižnice ni bilo uradno obveščeno. Zanimalo ga je, ali je informacija o tem resnična, kako se je odločalo o tej lokaciji, kajti v neposredni bližini je poleg knjižnice tudi enota krškega vrtca in veliko prebivalcev starega mestnega jedra. Ljudje imajo pomisleke in strahove glede sevanja bazne postaje, je dejal Pirc in opozoril, da je v prostorskem aktu krške občine zapisano, da je za gradnjo bazne postaje mobilne telefonije treba izdelati strokovno oceno z izračunom sevalne obremenitve izbranega sistema, da sevanje ne bo negativno vplivalo na vplivno območje.

Pavel Perc