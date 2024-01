V letu '24 spremenjene obveznosti za rejce

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prašičerejce in rejce perutnine opozarjajo na spremenjene obveznosti po nedavni uveljavitvi uredbe o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za leto 2024. Med drugim se nanašajo na sporočanje staleža rejnih živali.

Na podlagi uredbe, ki jo je decembra lani izdala vlada, morajo prašičerejci, ki bodo vstopili v podintervencijo dobrobit živali, že do 8. januarja 2024 sporočiti stalež prašičev na dan 1. januar 2024.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo v subvencijski kampanji 2024 vlagali zahtevke za to podintervencijo, morajo v centralni register prašičev sporočati podatke o staležu prašičev na svojem kmetijskem gospodarstvu. Podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu je treba sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec.

Naslednji vstopni pogoj, ki ga morajo izpolniti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo v letu 2024 prvič vlagali zahtevke za podintervencijo za prašičerejce, je pregled gospodarstva. Ta obsega pregled in popis podatkov o objektih na gospodarstvu, podatkov o številu plemenskih svinj in plemenskih mladic ter številu tekačev in pitancev, pregled pogojev za izpolnjevanje posamezne zahteve iz uredbe, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino ter izris tlorisa za posamezen objekt na gospodarstvu, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev. Pregled gospodarstva bo izvajala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so podintervencijo dobrobit živali za prašiče izvajali že letos in imajo pregled gospodarstva že opravljen, jim ga ni treba opraviti še enkrat, razen če je vmes prišlo do sprememb.

Rejce kokoši nesnic in pitovnih piščancev pa ministrstvo obvešča, da bodo letos začeli izvajati podintervencijo dobrobit živali za perutnino. Rejci, ki želijo sodelovati, morajo imeti do oddaje zahtevka opravljen pregled gospodarstva.

Rejci perutnine, ki bodo sodelovali v podintervenciji, bodo morali sproti sporočati podatke o številu kokoši nesnic oziroma pitovnih piščancev ob vsaki naselitvi in vsaki izselitvi ali izpraznitvi hleva. Za pitovne piščance bo treba ob izselitvah sporočati tudi skupno telesno maso izseljenih oziroma izlovljenih živali.

