Štirinajsta je odšla pred osemdesetimi leti

7.1.2024 | 19:40

Pred spomenikom 14. diviziji v Dolnjem Suhorju (Foto: I. Vidmar)

Suhor - Pred osemdesetimi leti so šli na pohod. Iz Suhorja. 1112 ji je bilo. Borcev in bork Tomšičeve, Šercerjeve in Bračičeve brigade. Legendarna 14. divizija je na včerajšnji dan, 6. januarja leta 1944, začela svojo pot iz Suhorja v Beli krajini na Štajersko, kjer naj bi pomagala okrepiti narodnoosvobodilno gibanje. Mesec dni pozneje je pri Sedlarjevem prečkala reko Sotlo in kot prva večja enota protihitlerjevske koalicije vdrla na ozemlje tretjega rajha.

Marijan Križman

V spomin na začetek mesec dni trajajočega in 310 km dolgega pohoda 14. divizije na Štajersko so včeraj v Suhorju pripravili slovesnost, na kateri so se poklonili junaškemu dejanju prednikov.

Le teden dni pred tem je v 99. letu starosti umrl zadnji borec Šercerjeve brigade Anton Oražem, Dolenjec iz Prigorice pri Ribnici. Tudi nanj so se spomnili govorniki na proslavi.

Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, ki je že v uvodu dejal: »Bilo je hudo. To, kar je za nas Primorce 9. korpus, je za vas 14. divizija. 14. divizija je ponos slovenskega naroda. V boju z okupatorjem je izgubila skoraj polovico borcev, veliko pa je bilo tudi ranjenih. 14. divizija je vključevala najelitnejše partizanske brigade. Ustanovitev 14. divizije je oznanjala širjenje slovenskega partizanstva, v organizacijsko vojaškem vidiku pa je bila pokazatelj uspešnega preoblikovanja v redno armado. Prva akcija štirinajste divizije je bil spopad za Žužemberk, ob koncu leta 1943 pa je uspešno operirala na območju Bele krajine in kočevskega. V Suhorju se je začel pohod, ki je zahteval težke žrtve in obrodil velike sadove. V naslednjih mesecih jo je čakala krvava pot.»

Zbrane so nagovorili tudi metliška županja Martina Legan Janžekovič, predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Metlika Milan Travnikar in Andrej Mavri iz Društva za ohranjanje spomina na pohod 14. divizije, v kulturnem programu pa so nastopili Ženski pevski zbor DU Metlika, učenci Podružnične šole Suhor, Tina Pezdirec, učenka solo petja, s harmonikarjem Marjanom Končarjem, Glasbena šola Andreja Bajuka in recitatorka Terezija Potočar Korošec.

I. V.

