Zdravniki in zobozdravniki v torek v opozorilno stavko - kaj bo delalo in kaj ne?

7.1.2024 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Zdravniški sindikat Fides je za torek napovedal enodnevno opozorilno stavko. Med drugim so nezadovoljni z zamiki pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo. Opozarjajo, da že podpisane zaveze ostajajo neuresničene in je zato odgovornost za stavko na vladi, kjer pa menijo, da rešitve lahko najdejo za pogajalsko mizo.

Če opozorilna stavka ne bo zalegla, so v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides že napovedali tudi njeno nadaljevanje, in sicer od 15. januarja do sprejetja sklepa o prenehanju stavke ali pa do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Glavni stavkovni odbor se je sicer nazadnje sestal minulo sredo in se seznanil s pripravami na stavko po terenu, redni sklic naslednje seje glavnega stavkovnega odbora v razširjeni sestavi pa je predviden za ponedeljek, torej dan pred stavko.

Stavka v torek na delovnih mestih

Foto: arhiv DL

Stavka bo v torek potekala od 7. do 21. ure na delovnih mestih v obliki popolne prekinitve dela, a z zagotavljanjem minimuma delovnega procesa. Na dan stavke bodo izvajali zgolj zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. V večjih zdravstvenih ustanovah pa bodo v dopoldanskih urah potekali tudi zbori zaposlenih.

Za večino zdravstvenih storitev bo veljal enak razpored kot ob praznikih. To so zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, katerih opustitev bi vodila v poslabšanje zdravstvenega staja, storitve nujne zdravniške pomoči, triažni pregledi, predpisovanje zdravil in pripomočkov za zdravljenje ter ukrepi za preprečevanje in obvladanje nalezljivih bolezni.

Za urgentna stanja nosečnic in porode bo veljal razpored kot ob praznikih, za nenujne storitve pa bo vsak izvajalec zagotovil eno ambulanto. Izvajalci z enim ginekologom bodo ambulanto izvajali prvi dve in zadnji dve uri običajnega delovnega časa.

Za neurgentna stanja otrok do 18. leta in starejših od 65 let bo vsak izvajalec zagotovil eno ambulanto, izvajalci z enim zdravnikom pa izvajajo ambulanto prvi in zadnji dve uri običajnega delovnega časa. Za zdravljenje onkoloških bolezni pa bodo zagotovili vse potrebne storitve.

STA; M. K.