Gorela lesena sušilnica mesa

6.1.2024 | 08:30

Sinoči ob 19.58 je v naselju Velike Brusnice, občina Novo mesto, gorela lesena sušilnica mesa velikosti deset kvadratnih metrov. Pred prihodom gasilcev so požar začeli gasiti domači, dokončno pa so ga pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice, ki so tudi razkopali in dodatno polili požarišče. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Brusnice.

Gorel smetnjak

Ob 7.42 je v Bračičevi ulici v Kočevju gorel komunalni zabojnik za smeti. Pogasili so ga gasilci PGD Kočevje.

M. K.