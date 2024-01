Pogrešano mladoletnico iz šmarješke občine našli

5.1.2024 | 12:45

Simbolna slika (Foto: arhiv; m24)

S Policijske uprave Novo mesto so danes sporočili, da so našli pogrešano mladoletnico. Po dveh tednih so tako preklicali njeno iskanje.

16-letnico iz Občine Šmarješke Toplice so svojci pogrešali vse od 20. decembra lani.

Našli so jo včeraj na območju Novega mesta.

M. K.