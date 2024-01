Zdravstvena oskrba: Dežurna služba in NMP morata ostati

5.1.2024 | 18:30

Trebanjska županja Mateja Povhe zatrjuje, da se bodo občine Mirnske in Temeniške doline še naprej prizadevale za ohranitev službe NMP in dežurnega zdravnika v ZD Trebnje. (Foto: R . N.)

Trebnje - Zdravstveni dom (ZD) Trebnje je občinam ustanoviteljicam poslal predlog o organiziranju in financiranju dežurne službe v prihodnje, kot je predvideno v izhodiščih za prenovo sistema nujne medicinske pomoči (NMP), ki jih je pripravila razširjena strokovna skupina. O tem je na decembrski seji razpravljal tudi trebanjski občinski svet; ta se je zavzel, da se dostopnost do zdravstvenih storitev za občane ne sme poslabšati.

Tako so na decembrski seji poudarili trebanjski občinski svetniki, ki so se seznanili z izhodišči za prenovo sistema NMP – Po novem predlogu bi občine financirale dežurno službo – Županja pravi, da za to ni nobene pravne podlage