Nov naslov poslanske pisarne Tamare Vonta

5.1.2024 | 09:40

Tamara Vonta (Foto: arhiv DL; P. P.)

Krško - Posavska poslanka v Državnem zboru Tamara Vonta, izvoljena z liste Gibanja Svoboda, ki je doslej imela svojo poslansko pisarno na Dalmatinovi ulici 8 v Krškem, je slednjo z novim letom preselila v nove prostore, in sicer na CKŽ 7 (nasproti Komočarjeve hiše).

Z januarjem je tam volilkam in volilcem na voljo vsak ponedeljek od 11. do 13. ure (razen v primeru izrednih in rednih sej DZ).

Javnosti je za poseben dogovor za srečanje na voljo tudi njen elektronski naslov tamara.vonta@dz-rs.si ter mobilna telefonska številka 070 488 130.

M. K.