Tihotapil migrante, vozil pa brez vozniške

5.1.2024 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V minuli noči so policisti v Brežicah ustavili voznika osebnega avtomobila Opel zafira bolgarskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni državljan Bolgarije, ki nima vozniškega dovoljenja, prevaža deset državljanov Sirije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, danes med drugim sporočajo s PU Novo mesto. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Sirije še potekajo.

Policisti so poleg tega včeraj na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Rakovec, Slovenska vas, Loče) izsledili in prijeli 50 državljanov Maroka, 27 Sirije, 18 Somalije, devet državljanov Turčije, pet iz Nepala, tri državljane Indije, Pakistana in Bangladeša, dva državljana Egipta in Rusije in po enega državljana Kameruna, Afganistana in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Vrhovci, Žuniči, Adlešiči, Tribuče) so prijeli 51 državljanov Sirije in dva državljana Maroka in na območju PP Metlika (Božakovo) 16 državljanov Sirije in državljana Palestine. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 56. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 158 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Policisti PP Novo mesto so zaščitili žrtev nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.