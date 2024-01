Vrhpoljci nasmejali z Mojco Pokrajculjo in zbirali za Luko Cuglja

5.1.2024 | 14:00

Igralska ekipa mladih iz Vrhpolja je letos presenetila s predstavo o Mojci Pokrajculji.

Betka Luštek (na desni) je gonilna sila TD Vrhpolje in dolgoletna predsednica.

Obisk božička je razveselil najmlajše.

Brez pridnih vaščanov ni prireditve v Vrhpolju.

Gorenje Vrhpolje - V Turističnem društvu (TD) Vrhpolje so dejavni na kulturnem področju in kar je še bolj razveseljivo – tudi mladi, oz. kar otroci.

Pod vodstvom zagnane dolgoletne predsednice Betke Luštek, ki je tudi pobudnica in glavna organizatorica dogajanja, vse od leta 2013 – razen dveletnega premora zaradi korone - za božični čas otroci naštudirajo predstavo za otroke. V njej nastopijo osnovnošolci in presenetijo najmlajše, kasneje pa z igro razveseljujejo še malčke po vrtcih in drugod.

Letošnji božič so nasmehe na obrazih ustvarjali s predstavo o Mojci Pokrajculji, ki jo je za vrhpoljske »gledališčnike« pripravila Luštkova. Kot nobena dosedanja njihova predstava - do sedaj so v njih nastopali junaki iz znanih pravljic, kot so Rdeča kapica, Volk in sedem kozličkov, Trije prašički, itd. – tudi ta ni bila uprizorjena po knjigi.

Mlada, obetavna ekipa

»V predstave vnašam humoristične like in vsebino, da z njimi nasmejemo publiko, ki veselo sodeluje med igro,« pove Luštkova. Ekipa, v kateri so v vlogah Mojce, lisice, miške, volka, kokoške, veverice, medveda, zajčka in še najmlajše miške nastopili Eva, Nika in Ana Grubar, Oskar Luštek, Zala Pucelj, Nastja Kovačič ter Urban, Lara in Jasna Hudoklin, je s pripravami na igro začela že med lanskimi jesenskimi počitnicami. Po učenju besedila je prišla vrsto igro. Redno so vadili po posameznih sklopih, enkrat tedensko še na skupinskih vajah, seveda v gasilskem domu, ki je v vasi središče dogajanja. Letos so v igro vključili tudi nekaj pesmic in jo celo zaključili s pesmico Ko si srečen ob spremljavi ene od igralk, Lare Hudoklin.

Tudi sceno in kostume so kot vedno pripravili sami. Za glavno sceno – poslikano slikarsko platno – je poskrbela kar vaščanka Tina Zagorc, ki ima pravi slikarski talent.

Nastopili na sejmu v Šentjerneju

Kot pove Luštkova, so z Mojco Pokrajculjo prvič nastopili ob praznovanju božiča na vasi za Štefanovo v gasilskem domu v Gorenjem Vrhpolju, poseben izziv pa jim je bilo vabilo Občine Šentjernej na nastop v okviru novoletnega sejma na Plac v Šentjerneju. »Do sedaj nismo bili vajenih takih nastopov. 7. januarja bomo igro ponovili v Vrhpolju, nato pa z njo gostovali še po drugih vrtcih in ustanovah in poskrbeli za smeh in dobro voljo,« pove Betka Luštek, ki je upravičeno ponosna na mlade igralce. Odlično so se vživeli v svoje vloge in v igri uživali.

Do sedaj so se v vrhpoljskih predstavah za otroke izmenjale že tri generacije otrok, ki so se izkazali z igralskim talentom. Morda pa gre za zametke kake bodoče ljubiteljske gledališke zasedbe v šentjernejski občini, ki je tu nekoč že bila zelo dejavna …

Tudi božični koncert

Na vseh prireditvah so zbirali prostovoljne prispevek za Luko Cuglja iz Cerovega Loga.

Poleg predstave za najmlajše so v Vrhpolju pripravili še mini božični koncert na vasi, na katerem so sodelovali vrhpoljski otroci ter ljudski pevci. To je bila tudi priložnost za srečanje vaščanov. Otroke pa je 25. decembra obiskal božiček s svojim spremstvom in jih razveselil s sladkarijami in pesmijo. Poudariti gre, da za vsemi prireditvami stoji pridna ekipa TD Vrhpolje, tudi ob praznovanju božiča, ki ga praznujejo kar dva dni in je potrebno kar nekaj dela in organizacije.

Ker je božično - novoletni čas čas srčnih dejanj, so mladi iz Vrhpolja nosili srečo in jo podarjali tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Tudi zato so na vseh svojih prireditvah zbirali prostovoljne prispevke za Luko Cuglja iz Cerovega Loga in terapije, ki mu zelo pomagajo pri zdravljenju. Lepa poteza, ki je marsikoga nagovorila.

TD Vrhpolje letos praznuje 20 let delovanja, jubilej bodo seveda primerno proslavili. Kot pove Luštkova, imajo kar nekaj dolgoročnih načrtov v zvezi z ohranjanjem in obujanjem naravne in kulturne dediščine.

L. Markelj, foto: E. Turk, arhiv TD

