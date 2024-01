Pri varjenju v gnojni jami eksplodiral metan

Včeraj ob 12.44 je v naselju Rogovila v občini Mirna peč pri varjenju v gnojni jami v hlevu prišlo do vžiga plina metan. Do prihoda gasilcev PGD Mirna Peč, Jablan, Hmeljčič in GRC Novo mesto so požar pogasili domači. Gasilci so pregledali objekt s termovizijsko kamero ter svetovali in predstavili previdnostne ukrepe pri nadaljnjih delih.

Trk na Ljubljanski

Okoli poldneva sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčila osebno in tovorno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju preventivno pregledali v nesreči udeležene osebe. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče ter odklopili akumulatorja na vozilih.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 8:00 in 14:00 uro na območju TP Migolica, nizkonapetostno omrežje – Sajenice.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Krško Resa, nizkonapetostno omrežje – Strmeckijeva ulica med 9. in 13. uro.

