Potrdila o darovanju krvi odslej elektronska

5.1.2024 | 10:50

Redne tedenske krvodajalske akcije na Dolenjskem potekajo na Centru za transfuzijsko dejavnost v sklopu novomeške bolnišnice, kjer so vedno veseli tako polne čakalnice, ...

... ali pa na terenu, denimo po šolskih telovadnicah, kot na fotografiji. (Obe sliki sta iz arhiva DL)

Z novim letom izvajalci transfuzijske dejavnosti izdajajo elektronska potrdila o darovanju krvi, ki so nadomestila papirnata potrdila. Izvajalci po novem izdajajo enotno potrdilo za vse vrste darovanja krvi, kljub temu pa delodajalec do podatka o vrsti darovanja krvi ne bo mogel dostopati, so zapisali na spletni strani ZZZS.

Projekt uvedbe elektronskih potrdil so izvedli ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki upravlja portal SPOT, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavod RS za transfuzijsko medicino.

Darovalec krvi je do nadomestila plače zaradi darovanja krvi upravičen, če ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanci lahko do svojih potrdil brezplačno dostopajo na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe. Za dostop potrebujejo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto SI-PASS. Potrdila pa bodo dostopna tudi preko portala ali mobilne aplikacije zVEM.

Izvajalci transfuzijske dejavnosti odslej izdajajo enotno potrdilo za 'klasično' darovanje polne krvi, darovanje ostalih krvnih pripravkov, darovanje krvotvornih matičnih celic ter v primeru pregledov pred in po darovanju krvotvornih matičnih celic. Podatek o vrsti darovanja sicer ne bo naveden na elektronskem potrdilu o darovanju krvi, ampak bo zapisan le v elektronski sistem, tako da delodajalci tega podatka ne bodo mogli videti.

V primeru nedelovanja informacijskega sistema pooblaščena oseba izda in lastnoročno podpiše papirnato potrdilo o darovanju krvi, naknadno pa pripravi tudi elektronsko potrdilo.

Delodajalci do potrdil dostopajo prek sistema SPOT, ki so ga z digitalizacijo potrdil o darovanju krvi nadgradili. Nadgradili so tudi vmesnika za prenos elektronskih bolniških listov in oddajo zahtevkov za nadomestilo plače. Vmesnika sta dopolnjena tako, da bosta v prehodnem obdobju do predvidoma začetka marca delovali dve različici, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo.

Obstoječa različica bo še naprej zagotavljala le podatke o izdanih elektronskih bolniških listih, nova različica pa poleg podatkov o izdanih elektronskih bolniških listih zagotavlja še podatke o izdanih elektronskih potrdilih o darovanju krvi. Po prehodnem obdobju bo verzija vmesnika, ki omogoča prenos le elektronskih bolniških listov, brez elektronskih potrdil o darovanju krvi, ukinjena.

Na ministrstvu opozarjajo še, da pri pripravi obračunov nadomestil plač in pripravi refundacijskih zahtevkov za januar 2024 in nadaljnje mesece ne bo več prilaganja papirnih potrdil o darovanju krvi, ampak se bo obračun, ki bo oddan prek portala SPOT ali vmesnikov, skliceval na elektronsko potrdilo o darovanju krvi.

STA; M. K.